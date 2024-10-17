Перспективы развития науки в регионе обсудили в ВКО

В Усть-Каменогорске в Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова состоялось выездное заседание президиума Национальной академии наук Республики Казахстан при президенте Республики Казахстан.

На значимом мероприятии были обсуждены актуальные вопросы развития региональной науки и ее роль в социально-экономическом развитии.

На заседании присутствовали заместители акимов Восточно-Казахстанской области и области Абай, руководитель управления акимата Павлодарской области, депутаты Мажилиса Парламента РК, академики НАН РК при президенте РК, представители АО "Национальный аграрный научно-образовательный центр", АО "Научный фонд", ТОО "Казцинк", АО "Ульбинский металлургический завод", АО "Усть-Каменогорский арматурный завод", РГП "Национальный ядерный центр РК", АО "Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат", АО "Парк ядерных технологий", ТОО "PlasmaScience", а также руководители вузов, научных учреждений, представители регионального бизнеса и индустрии, ведущие ученые региона и представители СМИ.

Фото: пресс-центр ВКО

Выступая на церемонии открытия, президент Национальной академии наук Акылбек Куришбаев подчеркнул, что региональная наука является основой устойчивого инновационного развития региона, и обратил внимание на то, что развитию науки в Казахстане уделяется большое внимание при поддержке главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.

В своем выступлении спикер отметил необходимость создания современной системы организации научных исследований, чтобы повысить их практическую значимость и превратить науку в конкретный экономический ресурс, способствующий передовому развитию общества и экономики. В этом контексте он подчеркнул, что развитие региональной науки является ключевым фактором продвижения инноваций и укрепления связи между реальным сектором экономики и наукой.

"Опыт развитых стран показывает, что в настоящее время глобальные проблемы переходят в локальный контекст, характеризующийся более целенаправленным и индивидуальным подходом для создания более устойчивой экономики и общества. В соответствии с этим активно развивается концепция Региональных инновационных экосистем (РИЭ), которая объединяет различные субъекты государственного и частного секторов вокруг общих задач и целей, способствуя превращению научной системы в инновации, улучшающие жизнь граждан, повышающие конкурентоспособность и стимулирующие рост. В основе Региональных инновационных экосистем лежит региональная наука. К сожалению, состояние региональной науки в Казахстане остается на низком уровне", – отметил Акылбек Куришбаев.

Фото: пресс-центр ВКО

Кроме того, было подчеркнуто, что региональная наука должна в первую очередь быть направлена на решение задач развития экономики области и внедрение высокотехнологичных решений именно в эти регионы.

Поэтому Национальная академия наук ставит перед собой задачу определения четких приоритетов и тем для программно-целевого финансирования (ПЦФ) и мегагрантов, которые в первую очередь должны быть направлены на решение вызовов будущего, задач региона и отрасли. В настоящее время мы определили 200 перспективных тем для научных исследований по шести приоритетным направлениям и ведем обсуждения в регионах, с НПП "Атамекен" и отраслевыми министерствами, – отметил А. Куришбаев.

Заместитель акима Восточно-Казахстанской области Е. Нургалиев подчеркнул, что регионы являются основой национального прогресса и для решения задач завтрашнего дня необходимо задействовать их инновационный потенциал, укрепляя взаимодействие между учеными и бизнесом для практического внедрения разработок на региональных предприятиях.

В выступлении заместитель акима Абайской области Ж. Сәрсебаев отметил, что региональная наука играет ключевую роль в устойчивом развитии региона, обеспечивая решение экономических и социальных задач через инновации в таких областях, как горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, экология и IT-технологии.

Фото: пресс-центр ВКО

Председатель совета директоров НАО "Атырауский университет имени Х. Досмухамедова", доктор филологических наук, профессор Мамраев Бейбут Баймагамбетович в своем докладе отметил, что формула "акиматы – наука – бизнес" пока не работает эффективно. Основными причинами он назвал недостаточное финансирование науки и неэффективное использование выделенных средств. В связи с этим он предложил в течение года создать форсайт-прогноз и конкретный план его реализации, подчеркнув, что открытие филиала НАН на востоке страны может поспособствовать успеху этих инициатив.

В рамках заседания на форсайт-сессии по направлениям "Геология, добыча и переработка минерального и углеводородного сырья, новые материалы и технологии" и "Эффективное использование водных ресурсов, животного и растительного мира, экологии" ученые представили промежуточные результаты своих исследований и разработок. На сессии в формате "Наука – бизнес" были представлены проекты, готовые к коммерциализации. Участники обсудили возможности сотрудничества между научным сообществом и бизнесом.

На заседании состоялся диалог между учеными, представителями государственных учреждений, бизнеса и общества, в ходе которого участники обменялись опытом, поделились идеями и разработали совместные решения для развития региональной науки в Казахстане.

Фото: пресс-центр ВКО

В рамках выездного заседания было подписано четыре меморандума о сотрудничестве с промышленными предприятиями региона, а по итогам заседания была принята резолюция, направленная на решение вопросов развития региональной науки.

В Восточно-Казахстанском техническом университете имени Д. Серикбаева торжественно открыт филиал Национальной академии наук РК при президенте РК в городе Усть-Каменогорске, а в Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова – региональный форсайт-центр Национальной академии наук РК при президенте РК.