Еще троих гостей из Африки выдворят из Алматы
Фото: ДП Алматы
Полицейские Алматы во время очередного рейда в фитнес-клубе задержали нелегала из Африки, сообщает Zakon.kz.
Кроме того, по данным миграционной службы, 8 октября в одном из ресторанов города выявили еще двоих граждан стран Африканского континента. Один работал барменом, другой – поваром.
"Трое иностранцев водворены в приемник-распределитель ДП. В ближайшей перспективе – их выдворение за переделы Казахстана. Кроме того, будут приняты меры административного воздействия в отношении работодателей нелегалов", – информировал начальник Управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.
Спикер также сообщил, что с начала года за нарушение миграционного законодательства Республики Казахстан к административной ответственности привлечено порядка 15 тысяч иностранных граждан.
В эти дни в Алматы проводит оперативно-профилактическое мероприятие "Участок", направленное в том числе и на выявление каналов незаконной миграции. 8 октября в полиции рассказывали о выявлении шестерых приезжих из стран Африканского континента, они незаконно трудились на частной стройке, в ресторане и на автомойке.
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