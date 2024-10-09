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Еще троих гостей из Африки выдворят из Алматы

Приезжих нелегалов из Африки выдворят из Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 16:36 Фото: ДП Алматы
Полицейские Алматы во время очередного рейда в фитнес-клубе задержали нелегала из Африки, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, по данным миграционной службы, 8 октября в одном из ресторанов города выявили еще двоих граждан стран Африканского континента. Один работал барменом, другой – поваром.

"Трое иностранцев водворены в приемник-распределитель ДП. В ближайшей перспективе – их выдворение за переделы Казахстана. Кроме того, будут приняты меры административного воздействия в отношении работодателей нелегалов", – информировал начальник Управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

Спикер также сообщил, что с начала года за нарушение миграционного законодательства Республики Казахстан к административной ответственности привлечено порядка 15 тысяч иностранных граждан.

В эти дни в Алматы проводит оперативно-профилактическое мероприятие "Участок", направленное в том числе и на выявление каналов незаконной миграции. 8 октября в полиции рассказывали о выявлении шестерых приезжих из стран Африканского континента, они незаконно трудились на частной стройке, в ресторане и на автомойке.

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