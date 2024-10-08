Африканцев депортируют из Алматы

В разных частях Алматы выявили шестерых приезжих из стран Африканского континента и одного из соседнего государства. Они незаконно трудились на частной стройке, в ресторане и на автомойке. Об этом 8 октября 2024 года рассказали в городском департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

Сотрудниками ДП Алматы они задержаны.

"У иностранцев отсутствовали документы, удостоверяющие личность. Они водворены в приемник-распределитель ДП. Вместе с тем за нарушение миграционного законодательства Республики Казахстан правонарушители привлечены к административной ответственности и будут выдворены из страны", – сказал начальник Управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

Он напомнил, что в эти дни в Алматы проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Участок", направленное на оздоровление оперативной обстановки, обеспечение общественного порядка, дорожной безопасности, пресечение фактов незаконной миграции и иных противоправных действий.

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