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Африканцев депортируют из Алматы

Африканцев депортируют из Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 10:50 Фото: polisia.kz
В разных частях Алматы выявили шестерых приезжих из стран Африканского континента и одного из соседнего государства. Они незаконно трудились на частной стройке, в ресторане и на автомойке. Об этом 8 октября 2024 года рассказали в городском департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

Сотрудниками ДП Алматы они задержаны.

"У иностранцев отсутствовали документы, удостоверяющие личность. Они водворены в приемник-распределитель ДП. Вместе с тем за нарушение миграционного законодательства Республики Казахстан правонарушители привлечены к административной ответственности и будут выдворены из страны", – сказал начальник Управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

Он напомнил, что в эти дни в Алматы проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Участок", направленное на оздоровление оперативной обстановки, обеспечение общественного порядка, дорожной безопасности, пресечение фактов незаконной миграции и иных противоправных действий.

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20 сентября 2024 года стало известно, что в Казахстане планируют усилить миграционный контроль.

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