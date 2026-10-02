Задержание с сюрпризом – в Алматы троих подозреваемых в грабеже могут привлечь еще по одной статье
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Два мужчины и женщина были задержаны по подозрению в грабеже, но во время досмотра полицейские обнаружили вещество, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили 1 октября 2026 года в Департаменте полиции Алматы, на пересечении проспекта Абая и улицы Кунаева на мужчину напали неизвестные. По словам потерпевшего, угрожая физической силой, они отобрали мобильный телефон, наушники и деньги.
Подозреваемых задержали, но на этом история не закончилось.
"Во время личного досмотра у одного из подозреваемых обнаружили вещество растительного происхождения. Изъятый образец направлен на экспертизу. Специалистам предстоит установить его состав, происхождение и принадлежность", – рассказали в ДП Алматы.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые доставлены в полицию. Следствие устанавливает роль каждого из них и все обстоятельства произошедшего.
В Алматы полицейские прокомментировали шокирующий инцидент с особенным ребенком, который в три часа ночи забежал полностью раздетым в одно из заведений города. Оказалось, что его разыскивали в Талгаре.
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