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Суициды в армии: какую ответственность могут понести командиры

Минобороны, Казахстан, самоубийства , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 17:46 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Официальный представитель Минобороны Руслан Жангулин в кулуарах Мажилиса 9 октября 2024 года озвучил детали самоубийств среди военнослужащих. Все эти факты произошли в сентябре, сообщает Zakon.kz.

Руслан Жангулин сообщил, что в Алматы военнослужащий по контракту наложил на себя руки, по предварительной причине, на почве семейно-бытовых конфликтов.

"По данному факту сейчас возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия. Ход следствия находится на контроле у уполномоченного органа военно-следственного управления Министерства внутренних дел. Точные детали вы можете узнать у них", – отметил он.

В Петропавловске также, по его словам, по предварительным данным, военнослужащий по контракту совершил суицид.

"По данному факту мы проводили внутреннее служебное расследование. Он оставил предсмертную записку. Суицид был совершен вне расположения воинской части или воинского учреждения. Его тело было найдено в подъезде одного из домов. По данному факту также проводятся следственные мероприятия, возбуждено уголовное дело. Тщательные детали вы также можете узнать у уполномоченного органа в лице военно-следственного управления", – добавил Жангулин.

В Арыси, заверил он, речь идет о попытке самоубийства военнослужащего по контракту.

"По предварительным данным, на фоне семейного бытового конфликта, ссоры с отцом, совершил самострел. Сейчас данный военнослужащий проходит лечение в Астане, в военно-клиническом госпитале. Его состояние стабильно тяжелое, угрозы жизни не имеется. Также по данному факту проводятся следственные мероприятия, детали у уполномоченного органа", – заявил официальный представитель Минобороны.

По его данным, по каждому факту, который происходит в рядах Вооруженных сил, воинских формирований, проводятся тщательные расследования.

"Возбуждаются уголовные дела, расследуются военно-следственным управлением МВД, которое не имеет отношения к армии. По каждому факту, если доказана вина командиров, то они привлекаются от административной до уголовной ответственности. Не только виновный офицер или военнослужащий по контракту, вплоть до командования воинской части, регионального командования, командования вида и родов войск. Также принимаются строгие меры, вплоть до снятия с должности", – резюмировал спикер.

9 октября 2024 года Руслан Жангулин объяснил, зачем в казахстанской армии создали WhatsApp чат c родителями военнослужащих срочной службы.

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