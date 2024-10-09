Почему Казахстан не может отказаться от призыва срочников, рассказали в Минобороны

Официальный представитель Минобороны Руслан Жангулин 9 октября 2024 года в кулуарах мажилиса высказался о возможности отказа от срочной службы в армии, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, не было ли у Минобороны планов отказаться от срочной службы и перейти полностью на профессиональную армию в сфере последних трагических случаев в рядах Вооруженных сил.

"У нас не было такой позиции и нет такого мнения. Понимаете, профессиональная армия стоит очень дорого. На сегодняшний день наше государство не в состоянии обеспечить этого", – сказал в ответ Руслан Жангулин.

В этой связи, по его словам, в Казахстане ведется смежная комплектация Вооруженных сил, других войск и воинских формирований. И этот подход, добавил Жангулин, практикуется во всем мире.

8 октября 2024 года Руслан Жангулин рассказал, как обеспечивается безопасность военнослужащих срочной службы.