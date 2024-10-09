Это самый приемлемый возраст: в Минобороны о повышении возраста призыва в армию

Официальный представитель Минобороны Руслан Жангулин в кулуарах Мажилиса 9 октября 2024 года рассказал, могут ли в Казахстане повысить возраст призыва в армию до 20 лет, сообщает Zakon.kz.

Руслан Жангулин заявил, что предложение о повышении призывного возраста в Казахстане не может быть рассмотрено.

"Согласно закону, предметом петиции не могут быть вопросы обороны", – добавил он.

При этом он добавил, что 18 лет – это самый приемлемый возраст для призыва.

"Почему призывают от 18 до 27 лет – потому что большинство молодых людей после окончания школы поступают в вуз, а кто не поступил, идут служить в ряды армии и после этого он реализует свои дальнейшие планы", – пояснил официальный представитель Минобороны.

9 октября 2024 года Руслан Жангулин также рассказал, почему Казахстан не может отказаться от призыва срочников.