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Это самый приемлемый возраст: в Минобороны о повышении возраста призыва в армию

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 17:56 Фото: akorda.kz
Официальный представитель Минобороны Руслан Жангулин в кулуарах Мажилиса 9 октября 2024 года рассказал, могут ли в Казахстане повысить возраст призыва в армию до 20 лет, сообщает Zakon.kz.

Руслан Жангулин заявил, что предложение о повышении призывного возраста в Казахстане не может быть рассмотрено.

"Согласно закону, предметом петиции не могут быть вопросы обороны", – добавил он.

При этом он добавил, что 18 лет – это самый приемлемый возраст для призыва.

"Почему призывают от 18 до 27 лет – потому что большинство молодых людей после окончания школы поступают в вуз, а кто не поступил, идут служить в ряды армии и после этого он реализует свои дальнейшие планы", – пояснил официальный представитель Минобороны.

9 октября 2024 года Руслан Жангулин также рассказал, почему Казахстан не может отказаться от призыва срочников.

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