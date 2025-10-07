#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
545.67
636.41
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
545.67
636.41
6.57
События

Еще 300 новых автобусов выйдут на линию в Астане

Астана, автобусы, Женис Касымбек, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 18:47 Фото: акимат Астаны
Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил о пополнении автопарка городского транспорта 300 автобусами, передает официальный сайт столичного акимата.
"Одна из наших приоритетных задач – развитие общественного транспорта. В текущем году мы пополним автопарк городского транспорта на 300 автобусов. 118 из них уже прибыли в город. Ведутся подготовительные работы по выпуску их на линию. Оставшиеся 182 автобуса прибудут в город в течение 3-4 месяцев", – написал аким столицы.

Аким отметил, что, кроме того, частными автопарками также ведется работа по обновлению автобусов.

"Новые автобусы позволяют увеличить количество автобусов на линиях, тем самым сократить интервал ожидания, запустить новые маршруты, поэтапно заменять старые автобусы и т.д. В течение 2023-2024 г. в город поставили более 700 автобусов. Кроме того, как вы знаете, продолжается реализация проекта LRT, уже приступили к тестовому запуску. Также проводятся работы по строительству и ремонту дорог, развязок. За последние годы в столице введены в эксплуатацию два моста. Все данные меры будут продолжены", – заключил Женис Касымбек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Вместо 90-летней школы построили новую в Астане
16:44, 08 февраля 2024
Вместо 90-летней школы построили новую в Астане
Объекты жизнеобеспечения строят в Астане
15:54, 22 мая 2025
Объекты жизнеобеспечения строят в Астане
Более 30 школ строят в Астане
16:56, 12 августа 2024
Более 30 школ строят в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: