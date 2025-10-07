Еще 300 новых автобусов выйдут на линию в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил о пополнении автопарка городского транспорта 300 автобусами, передает официальный сайт столичного акимата.

"Одна из наших приоритетных задач – развитие общественного транспорта. В текущем году мы пополним автопарк городского транспорта на 300 автобусов. 118 из них уже прибыли в город. Ведутся подготовительные работы по выпуску их на линию. Оставшиеся 182 автобуса прибудут в город в течение 3-4 месяцев", – написал аким столицы.

Аким отметил, что, кроме того, частными автопарками также ведется работа по обновлению автобусов.

"Новые автобусы позволяют увеличить количество автобусов на линиях, тем самым сократить интервал ожидания, запустить новые маршруты, поэтапно заменять старые автобусы и т.д. В течение 2023-2024 г. в город поставили более 700 автобусов. Кроме того, как вы знаете, продолжается реализация проекта LRT, уже приступили к тестовому запуску. Также проводятся работы по строительству и ремонту дорог, развязок. За последние годы в столице введены в эксплуатацию два моста. Все данные меры будут продолжены", – заключил Женис Касымбек.