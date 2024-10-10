Студентку забили битами и подожгли в Алматинской области: вынесен приговор убийцам

В Алматинской области вынесен приговор двум парням по факту убийства с особой жестокостью из корыстных побуждений 18-летней девушки, сообщает Zakon.kz.

По информации Алматинского областного суда, 6 марта 2024 года подсудимые познакомились с потерпевшей через общего знакомого, который попросил временно предоставить ей жилье.

"С этой целью была арендована квартира в Алматы. На второй день совместного проживания у них закончились деньги для дальнейшей оплаты аренды. В связи с этим подсудимый К. убедил потерпевшую сдать принадлежащий ей iPhone13 Pro в комиссионный магазин, пообещав позже выкупить его обратно. Израсходовав вырученные средства, подсудимые уговорили потерпевшую оформить на себя займы в банках и микрофинансовых организациях на общую сумму 435 тыс. тенге", – сообщили в суде.

12 марта подсудимые тайно выкупили смартфон девушки из комиссионного магазина и продали его за 240 тыс. тенге, а деньги потратили на личные нужды.

"После неоднократных требований потерпевшей выкупить смартфон обратно, у подсудимых возник преступный умысел – совершить ее убийство, чтобы избежать возврата смартфона и погашения долгов по кредитам. С этой целью ночью 15 марта подсудимые под предлогом отвезти потерпевшую домой выехали с ней и около 2:00, доехав до 36-го километра автодороги Конаев – Казахстан, свернули с дороги и остановились на открытом участке. Подсудимые поочередно нанесли потерпевшей удары битой и, облив ее бензином, пытались поджечь, после чего скрылись с места происшествия", – сказано в информации суда.

Девушка скончалась на месте от полученных травм.

Вина подсудимых полностью доказана материалами дела: показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и другими доказательствами. Обстоятельств смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание не установлено.

Приговором суда оба признаны виновными и приговорены к 17 годам лишения свободы каждый.

Приговор суда вступил в законную силу.

В марте 2024 года информация об этом преступлений всколыхнула казахстанское общество. Тогда сообщалось, что девушку увезли за город, страшно избивали битой и оставили погибать в степи, в сторону Баканаса. Осужденным 23 и 21 год.