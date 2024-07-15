К пожизненному заключению приговорен убийца семилетней Миланы Давыдовой

Мать девочки как соучастница преступления отправится в колонию на 20 лет, передает корреспондент. Осужденные не признали свою вину и не раскаялись, передает Zakon.kz.

Павлодарским специализированным межрайоннымуголовным судом (СМУС) вынесен обвинительный приговор по делу о жестоком убийствею

"Признать Абильдинова А.Т. виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 99 УК РК ("Убийство малолетнего лица, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, находящемуся в заведомо беспомощном положении, совершенное с особой жестокостью группой лиц" – прим. ред.) и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении чрезвычайной безопасности", – сказал в резолютивной части приговора судья Нурлан Каирбеков.

Мужчину также будут лечить от алкогольной зависимости.

Вину матери Миланы Давыдовой по этой статье суд посчитал доказанной. Это максимальный срок, предусмотренный законодательством в отношении женщин.

"Назначить Давыдовой Т. В. наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности", – зачитал судья СМУС.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Сразу после оглашения приговора обвиняемый порезал себя острым предметом в знак протеста.

Дело о жестоком убийстве девочки с марта 2024 года рассматривают в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам (СМУС) Павлодарской области. Процесс приостанавливали, чтобы провести дополнительную комиссионную стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в отношении подсудимой. В настоящее время установлено, что женщина не страдала и не страдает психическими расстройствами.

Подсудимая в ходе судебных разбирательств обвинила полицейских в психологическом и физическом давлении при проведении следственных действий и принуждении к даче показаний. Досудебное расследование по данному заявлению проводило управление собственной безопасности департамента полиции Павлодарской области, но дело прекратили в связи с недоказанностью. Она изменила показания в суде и заявила, что дочь не била и о произошедшем ничего не знала.

Тем временем по заявлению второго подсудимого прокуратурой Павлодарской области продолжается досудебное расследование по ст. 146 ч. 2 УК РК (пытки. – Прим. ред.). Когда дело начал рассматривать суд, мужчина заявил, что сотрудники полиции оказывали на него давление, в том числе физическое. Это якобы вынудило его во время следствия признаться, что он непосредственно участвовал в убийстве ребенка. А он якобы лишь спрятал тело рядом с домом. Поэтому признается в недонесении о преступлении и сокрытии улик.

Милана Давыдова пропала 17 ноября прошлого года в селе Бескауга, ее искали почти 500 человек.

Девочку нашли мертвой неподалеку от дома, по подозрению в убийстве арестовали мать девочки и их неоднократно судимого соседа.

По материалам дела, 53-летний мужчина приобрел в магазине буханку хлеба и водку и отправился в гости к соседке. Он знал, что ее гражданский супруг, с которым они работали в одном крестьянском хозяйстве, находится на отгонном участке в 17 км от дома. После распития спиртного пара перешла к интиму, но семилетняя Милана Давыдова вернулась из школы раньше времени. Застав мать с чужим мужчиной, она пригрозила рассказать увиденное отцу, за что поплатилась жизнью – мать избила девочку до потери сознания, а ее подельник задушил ребенка ремнем.

Двое младших детей Татьяны Давыдовой находятся на попечении у государства.