Астанчанка отсудила у косметолога почти 6 млн тенге

В Астане женщина отсудила у косметолога крупную сумму денег после неудачной процедуры, повлекшей тяжкие последствия, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры столицы, осужденная, не имея соответствующей лицензии и сертификата, провела косметическую процедуру с использованием филлера с истекшим сроком годности. В результате у клиентки возникли серьезные осложнения, что привело к воспалительным процессам и последующему медицинскому вмешательству.

"Виновной назначено наказание в виде одного года шести месяцев ограничения свободы с привлечением к принудительному труду и с лишением права заниматься медицинской деятельностью. С осужденной взыскан материальный и моральный ущерб в пользу потерпевшей в размере 5,8 млн тенге", – рассказали в прокуратуре.

Приговор вступил в законную силу.

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