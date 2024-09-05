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У казахстанки перестали закрываться глаза после блефаропластики на дому

У казахстанки перестали закрываться глаза после блефаропластики на дому, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 15:30 Фото: pexels
Жительница Актобе получила увечье после процедуры блефаропластики на дому, сообщает Zakon.kz.

Пострадавшая обратилась в суд с иском о взыскании материального и морального вреда.

Как рассказали в пресс-службе Актюбинского областного суда 5 сентября, увидев рекламу услуги блефаропластики в Instagram, женщина 4 августа 2023 года сделала эту операцию на съемной квартире.

"Через неделю после операции, заметив асимметрию глаз, истец обратилась еще раз к ответчику и 15 августа сделала повторную операцию. Во время второй операции ответчик слишком глубоко обрезала кожу век на правом глазу и порезала нижние ресницы вместе с кожей, отчего у истца не прекращалось кровотечение. Ответчик прижгла рану лазером, остановив кровь, и зашила место кровотечения", – рассказали детали в суде.

Актюбинка после этого обращалась к офтальмологам и пластическим хирургам из-за появившегося конъюнктивита, болей и слезоточивости.

Кроме того, у пострадавшей сейчас веки не закрываются полностью, ее внешность изменилась из-за постоянных отеков на глазах.

"Истец была вынуждена уйти с работы и понести затраты на лечение и реабилитацию после неудачной операции. При рассмотрении дела судом установлено, что ответчик работает фельдшером в больнице, не имеет лицензии по пластической хирургии, лишь сертификат. Ответчик добровольно вернула истцу сумму, потраченную на операцию, в размере 80 тыс. тенге", – сказано в сообщении.

Решением суда с "косметолога" в пользу актюбинки взысканы материальные расходы на сумму 235 тыс. тенге и 1 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

Решение суда вступило в законную силу.

В августе 2024 года сообщалось о приговоре косметологу из Усть-Каменогорска, которая тоже провела операцию по блефаропластике, после которой пациентка скончалась.

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