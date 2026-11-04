Астанчанка отдала 40 млн тенге за освобождение родственника от уголовной ответственности

В Астане мужчину осудили за крупное мошенничество: он выудил у родственников осужденного крупные суммы денег, обещая помочь в освобождении, сообщает Zakon.kz.

В суде Астаны 4 ноября 2026 года рассказали, что ранее неоднократно судимый за мошенничество мужчина, зная о расследовании уголовного дела в отношении другого астанчанина и стремлении его родственников добиться благоприятного исхода, решил на них "заработать".

В январе 2023 года через общего знакомого подсудимый встретился с родственницей подследственного, заявил о наличии у него связей и возможности повлиять на ход уголовного дела и пообещал содействовать освобождению от уголовной ответственности. За свои услуги он потребовал 27 млн тенге.

Поверив его обещаниям, женщина через посредника передала указанную сумму.

Но впоследствии того астанчанина осудили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. После вынесения приговора подсудимый снова обманул его родственницу, заявив о возможности добиться оправдания в апелляционной инстанции, и потребовал за это 30 000 долларов США (13 506 405 тенге по нынешнему курсу).

В результате 10 сентября 2023 года женщина передала подсудимому 20 000 долларов США, а 24 сентября 2023 года – оставшиеся 10 000 долларов США.

Впоследствии потерпевшей вернули 39 132 900 тенге.

В суде подсудимый вину не признал, просил оправдать.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы.

Гражданский иск потерпевшей удовлетворен.

Приговор не вступил в законную силу.

Жительницу Астаны ранее осудили за мошенничество на сумму более 155 млн тенге. Женщина обещала инвесторам прибыль от перепродажи квартир в Алматы, но в итоге оставила 19 человек с непогашенными кредитами.