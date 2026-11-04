#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+12°
$
453.26
506.7
5.58
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+12°
$
453.26
506.7
5.58
Общество

Астанчанка отдала 40 млн тенге за освобождение родственника от уголовной ответственности

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 09:19 Фото: Zakon.kz
В Астане мужчину осудили за крупное мошенничество: он выудил у родственников осужденного крупные суммы денег, обещая помочь в освобождении, сообщает Zakon.kz.

В суде Астаны 4 ноября 2026 года рассказали, что ранее неоднократно судимый за мошенничество мужчина, зная о расследовании уголовного дела в отношении другого астанчанина и стремлении его родственников добиться благоприятного исхода, решил на них "заработать".

В январе 2023 года через общего знакомого подсудимый встретился с родственницей подследственного, заявил о наличии у него связей и возможности повлиять на ход уголовного дела и пообещал содействовать освобождению от уголовной ответственности. За свои услуги он потребовал 27 млн тенге.

Поверив его обещаниям, женщина через посредника передала указанную сумму.

Но впоследствии того астанчанина осудили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. После вынесения приговора подсудимый снова обманул его родственницу, заявив о возможности добиться оправдания в апелляционной инстанции, и потребовал за это 30 000 долларов США (13 506 405 тенге по нынешнему курсу).

В результате 10 сентября 2023 года женщина передала подсудимому 20 000 долларов США, а 24 сентября 2023 года – оставшиеся 10 000 долларов США.

Впоследствии потерпевшей вернули 39 132 900 тенге.

В суде подсудимый вину не признал, просил оправдать.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы.

Гражданский иск потерпевшей удовлетворен.

Приговор не вступил в законную силу.

Жительницу Астаны ранее осудили за мошенничество на сумму более 155 млн тенге. Женщина обещала инвесторам прибыль от перепродажи квартир в Алматы, но в итоге оставила 19 человек с непогашенными кредитами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
Евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро
15:40, 21 ноября 2025
В Астане у иностранца конфисковали около 120 млн тенге: что он совершил
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
16:55, 10 октября 2024
Астанчанка отсудила у косметолога почти 6 млн тенге
Астанчанка оставила сожителя без 23 млн тенге и элитного внедорожника
13:21, 23 декабря 2023
Астанчанка оставила сожителя без 23 млн тенге и элитного внедорожника
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Австрийская бригада арбитров обслужит матч &quot;Аталанта&quot; - &quot;Кайрат&quot; в Лиге конференций
10:19, Сегодня
Австрийская бригада арбитров обслужит матч "Аталанта" - "Кайрат" в Лиге конференций
Елена Рыбакина радуется победе
10:01, Сегодня
"Не отдала ни единого сета": история встреч Рыбакина – Носкова перед стартом WTA Finals
Мераб Двалишвили примет участие в турнире борцовской лиги RAF в Абу-Даби
09:28, Сегодня
Мераб Двалишвили примет участие в турнире борцовской лиги RAF в Абу-Даби
Елена Рыбакина приветствует болельщиков на корте в Токио
09:08, Сегодня
Стала известна первая соперница Рыбакиной на старте Итогового турнира WTA в США
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: