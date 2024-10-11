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"Алматыэнергосбыт" обратился к потребителям

Алматыэнергосбыт, обращение, мошенники, счетчики, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 10:09 Фото: wikimedia
Мошенники представляются сотрудниками энергетических компаний. Об этом предупреждают в "Алматыэнергосбыте", сообщает Zakon.kz.

В организации отмечают, что в последнее время участились случаи, когда мошенники звонят потребителям, представляясь сотрудниками "Алматыэнергосбыта", и требуют подать заявку на замену электросчетчика.

"А для этого им нужно получить информацию из СМС, которое поступает во время звонка. Важно помнить: никому нельзя сообщать данные, содержащие коды или цифры, поступающие от банков или госорганов", – предупредили в "Алматыэнергосбыте".

Далее там рассказали непосредственно о замене электросчетчиков.

"Дело в том, что эти действия входят в зону ответственности владельца электрических сетей. У некоторых ЖК это может быть управляющая компания. Если на ваших платежных документах стоит логотип "Алматыэнергосбыт", это означает, что сети принадлежат "Алатау жарык компаниясы" (АЖК) и именно они занимаются обслуживание счетчиков. Однако важно знать, что АЖК никогда не звонит по вопросам – уведомления о проверке или замене приборов учета отправляются только в письменной форме. Если же вам поступил такой звонок, настоятельно рекомендуем не поддаваться давлению и никому не сообщать никакие персональные данные", – обратились в компании.

Там отмечают, если у вас по телефону просят озвучить код из СМС, даже если оно поступает от казалось бы достоверных источников, таких как EGov или банки, это серьезный повод усомниться в подлинности звонка. Никогда не сообщайте личные данные или банковскую информацию по телефону.

Накануне, 10 октября 2024 года, Антикоррупционная служба предупредила о мошенниках, которые в мессенджерах (WhatsApp, Telegram и др.) продолжают создавать фальшивые аккаунты от имени руководства и сотрудников агентства.  

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