Антикор предупредил о мошенниках в мессенджерах

Фото: pixabay

Антикоррупционная служба в очередной раз предупреждает о мошенниках, которые в мессенджерах (WhatsApp, Telegram и др.) продолжают создавать фальшивые аккаунты от имени руководства и сотрудников Агентства Казахстана по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в ведомстве, мошенниками создают и рассылают фейковые документы, файлы и сообщения с символикой Антикора. "Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства", – говорится в сообщении. В случае получения подобных звонков и рассылок просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы Республики Казахстан. Если вы столкнулись с коррупцией, сообщайте по номеру 1424 или присылайте фото/видео в бот Антикора – @antikorkz_bot. Ранее Антикор предупреждал о фейковых звонках от агентства. Читайте также В Абайской области полицейский спас семью из пожара Закладчиков психотропных веществ из СКО задержали в Акмолинской области Пропавшего в Алматы директора Lenovo нашли мертвым

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