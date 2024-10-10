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Антикор предупредил о мошенниках в мессенджерах

Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 19:03 Фото: pixabay
Антикоррупционная служба в очередной раз предупреждает о мошенниках, которые в мессенджерах (WhatsApp, Telegram и др.) продолжают создавать фальшивые аккаунты от имени руководства и сотрудников Агентства Казахстана по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.
Как отмечают в ведомстве, мошенниками создают и рассылают фейковые документы, файлы и сообщения с символикой Антикора.
"Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства", – говорится в сообщении.
В случае получения подобных звонков и рассылок просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы Республики Казахстан.
Если вы столкнулись с коррупцией, сообщайте по номеру 1424 или присылайте фото/видео в бот Антикора – @antikorkz_bot.

Ранее Антикор предупреждал о фейковых звонках от агентства.

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