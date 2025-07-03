#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
518.37
609.97
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
518.37
609.97
6.6
Общество

Номер 1414 и "Казпочта": к казахстанцам обратились с предупреждением

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 13:16 Фото: Zakon.kz
Казахстанцев вновь предупреждают: мошенники могут позвонить под видом сотрудника "Казпочты", сообщает Zakon.kz.

Такие случаи участились в Жамбылской области. В полиции 3 июля 2025 года рассказали, что злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками "Казпочты", и под предлогом доставки посылки пытаются получить личные данные и SMS-коды.

"Сценарий выглядит следующим образом: человеку звонят, сообщают о якобы поступившей посылке и просят продиктовать адрес. Затем отправляют SMS с короткого номера 1414 и просят назвать код "для подтверждения получения". На деле – это код подтверждения банковской операции или входа в личный кабинет, с помощью которого мошенники получают доступ к счетам жертвы и совершают несанкционированные переводы", – сообщили в полиции.

скриншот экрана телефона с сообщениями от мошенников, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 13:16

Фото: ДП Жамбылской области

Департамент полиции Жамбылской области призывает граждан быть бдительными: не сообщайте данные банковских карт и SMS-коды посторонним, не переходите по подозрительным ссылкам и проверяйте информацию о посылках только через официальные каналы – мобильное приложение "Казпочты", сайт www.kazpost.kz или по номеру 1499.

1 июля казахстанцев предупредили о новом мошенничестве, связанном с известным интернет-магазином косметики и парфюмерии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Где и когда в Астане можно купить продукты по выгодным ценам
Общество
13:38, Сегодня
Где и когда в Астане можно купить продукты по выгодным ценам
Определенный вид "бизнеса": в Минэкологии назвали основные причины возгорания свалок
Общество
12:43, Сегодня
Определенный вид "бизнеса": в Минэкологии назвали основные причины возгорания свалок
К учителям по поводу платной олимпиады "Педстарт" обратилось Минпросвещения
Общество
11:57, Сегодня
К учителям по поводу платной олимпиады "Педстарт" обратилось Минпросвещения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: