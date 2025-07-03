Номер 1414 и "Казпочта": к казахстанцам обратились с предупреждением

Казахстанцев вновь предупреждают: мошенники могут позвонить под видом сотрудника "Казпочты", сообщает Zakon.kz.

Такие случаи участились в Жамбылской области. В полиции 3 июля 2025 года рассказали, что злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками "Казпочты", и под предлогом доставки посылки пытаются получить личные данные и SMS-коды.

"Сценарий выглядит следующим образом: человеку звонят, сообщают о якобы поступившей посылке и просят продиктовать адрес. Затем отправляют SMS с короткого номера 1414 и просят назвать код "для подтверждения получения". На деле – это код подтверждения банковской операции или входа в личный кабинет, с помощью которого мошенники получают доступ к счетам жертвы и совершают несанкционированные переводы", – сообщили в полиции.

Фото: ДП Жамбылской области

Департамент полиции Жамбылской области призывает граждан быть бдительными: не сообщайте данные банковских карт и SMS-коды посторонним, не переходите по подозрительным ссылкам и проверяйте информацию о посылках только через официальные каналы – мобильное приложение "Казпочты", сайт www.kazpost.kz или по номеру 1499.

1 июля казахстанцев предупредили о новом мошенничестве, связанном с известным интернет-магазином косметики и парфюмерии.