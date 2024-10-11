Прокурор Жамбылской области в Шуском районе заслушал отчет по профилактике правонарушений
Акцент сделан на реализацию специально разработанной по рекомендации прокуратуры программы "Шу – безопасный район", принятой депутатами маслихата, где определены целевые индикаторы.
К примеру, за 9 месяцев т.г. в районе отмечается снижение преступности на 13,3% (в т.ч. тяжких на 31,1%, небольшой тяжести на 33,3%), трудоустроено 96% лиц, состоящих на учете в службе пробации, начата установка камер "Сергек" и ее интеграция с 147 камерами уличного наблюдения.
Однако прокурор негативно оценил работу специального подразделения по борьбе с наркопреступностью Департамента полиции, недостаточную их эффективность в разоблачении лиц, сбывающих наркотики, особенно синтетических.
Фото: прокуратура Жамбылской области
Также указано на недостаточную профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и поддержаны начатые по инициативе прокуратуры факультативные занятия среди учащихся школ и колледжей с акцентом на выявление негативного контента, пропагандирующего детские суициды.
Проведена встреча с жителями Тасоткельского сельского округа, на территории которого произрастает значительное количество дикорастущей конопли, где ежегодно выявляются наркопреступления.
Населением поддержаны совместные усилия местных исполнительных и правоохранительных органов по уничтожению дикорастущего каннабиса.
В текущем году при координации прокуратуры в Шуском районе уничтожено 480 тонн конопли, что способствовало снижению ее распространения.
Прокурор призвал следовать нулевой терпимости к правонарушениям и потребовал от правоохранительных органов действенных мер по укреплению идеологии "Закон и порядок".
Фото: прокуратура Жамбылской области