Прокурор Жамбылской области в Шуском районе заслушал отчет по профилактике правонарушений

В рамках исполнения поручений Генерального прокурора по профилактике правонарушений, прокурор области Нургалым Абдиров с выездом в Шуский район проверил эффективность работы правоохранительных органов.

Акцент сделан на реализацию специально разработанной по рекомендации прокуратуры программы "Шу – безопасный район", принятой депутатами маслихата, где определены целевые индикаторы.

К примеру, за 9 месяцев т.г. в районе отмечается снижение преступности на 13,3% (в т.ч. тяжких на 31,1%, небольшой тяжести на 33,3%), трудоустроено 96% лиц, состоящих на учете в службе пробации, начата установка камер "Сергек" и ее интеграция с 147 камерами уличного наблюдения.

Однако прокурор негативно оценил работу специального подразделения по борьбе с наркопреступностью Департамента полиции, недостаточную их эффективность в разоблачении лиц, сбывающих наркотики, особенно синтетических.

Фото: прокуратура Жамбылской области

Также указано на недостаточную профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и поддержаны начатые по инициативе прокуратуры факультативные занятия среди учащихся школ и колледжей с акцентом на выявление негативного контента, пропагандирующего детские суициды.

Проведена встреча с жителями Тасоткельского сельского округа, на территории которого произрастает значительное количество дикорастущей конопли, где ежегодно выявляются наркопреступления.

Населением поддержаны совместные усилия местных исполнительных и правоохранительных органов по уничтожению дикорастущего каннабиса.

В текущем году при координации прокуратуры в Шуском районе уничтожено 480 тонн конопли, что способствовало снижению ее распространения.

Прокурор призвал следовать нулевой терпимости к правонарушениям и потребовал от правоохранительных органов действенных мер по укреплению идеологии "Закон и порядок".

Фото: прокуратура Жамбылской области