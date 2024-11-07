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Прокуратура Жамбылской области усиливает борьбу с укрытием правонарушений в учебных заведениях

Прокуратура Жамбылской области усиливает борьбу с укрытием правонарушений в учебных заведениях, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 12:40 Фото: прокуратура Жамбылской области
В ходе встречи в Байзакском районе Жамбылской области с наставниками молодежи прокурор области Нургалым Абдиров раскрыл проблему укрытия правонарушений в учебных заведениях.

В мероприятии приняли участие порядка 300 человек, включая тренеров, директоров школ, представителей национальных игр и религиозных организаций, учителей физкультуры и военной подготовки, которые воспитывают более 20 тысяч учеников и подростков района.

совещание, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 12:40

Фото: прокуратура Жамбылской области

Прокурор области отметил, что случаи укрытия правонарушений в учебных заведениях требуют серьезного пересмотра приоритетов и последствий "медвежьих услуг".

Ранее прокурорами установлена одна из причин укрывания правонарушений в школах, которой оказалась система их оценки и формирования рейтинга.

выступающие, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 12:40

Фото: прокуратура Жамбылской области

Поэтому после вмешательства прокуратуры критерий оценки школ по правонарушениям был исключен. Таким образом, у должностных лиц на сегодня отсутствуют объективные причины для сокрытия правонарушений внутри учебных заведений.

слушатели, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 12:40

Фото: прокуратура Жамбылской области

Это изменение направлено на устранение объективных причин для сокрытия инцидентов и создание более безопасной образовательной среды.

Инициатива "Ұрпақ тәрбиесі – ұлт болашағы" продолжит свою работу, включая организацию дополнительных мероприятий и семинаров для повышения осведомленности о важности открытости и честности в образовательной среде.

совещание, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 12:40

Фото: прокуратура Жамбылской области

Ожидается, что данные шаги помогут не только сократить количество правонарушений среди молодежи, но и создать более здоровую и безопасную атмосферу для обучения и развития подрастающего поколения.

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