Прокуратура Жамбылской области усиливает борьбу с укрытием правонарушений в учебных заведениях

В ходе встречи в Байзакском районе Жамбылской области с наставниками молодежи прокурор области Нургалым Абдиров раскрыл проблему укрытия правонарушений в учебных заведениях.

В мероприятии приняли участие порядка 300 человек, включая тренеров, директоров школ, представителей национальных игр и религиозных организаций, учителей физкультуры и военной подготовки, которые воспитывают более 20 тысяч учеников и подростков района.

Фото: прокуратура Жамбылской области

Прокурор области отметил, что случаи укрытия правонарушений в учебных заведениях требуют серьезного пересмотра приоритетов и последствий "медвежьих услуг".

Ранее прокурорами установлена одна из причин укрывания правонарушений в школах, которой оказалась система их оценки и формирования рейтинга.

Фото: прокуратура Жамбылской области

Поэтому после вмешательства прокуратуры критерий оценки школ по правонарушениям был исключен. Таким образом, у должностных лиц на сегодня отсутствуют объективные причины для сокрытия правонарушений внутри учебных заведений.

Фото: прокуратура Жамбылской области

Это изменение направлено на устранение объективных причин для сокрытия инцидентов и создание более безопасной образовательной среды.

Инициатива "Ұрпақ тәрбиесі – ұлт болашағы" продолжит свою работу, включая организацию дополнительных мероприятий и семинаров для повышения осведомленности о важности открытости и честности в образовательной среде.

Фото: прокуратура Жамбылской области

Ожидается, что данные шаги помогут не только сократить количество правонарушений среди молодежи, но и создать более здоровую и безопасную атмосферу для обучения и развития подрастающего поколения.