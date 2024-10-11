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Астана погрузилась в 10-балльные пробки

Автобусная остановка, пассажиры, люди на остановке, зима , фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 19:36 Фото: Zakon.kz
11 октября 2024 года в Астане наблюдаются серьезные пробки из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

Как следует из приложения "2ГИС" (электронный справочник с картами городов), пробки в Астане оцениваются в 10 баллов.

Астана погрузилась в 10-балльные пробки , фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 19:36

Фото: Zakon.kz

В Астане сейчас идет дождь с переходом снег. 

Ранее непогода разыгралась на севере Казахстана. 11 октября жители Петропавловска проснулись в зиме. Горожане разделились на два лагеря. Если одни в восторге, то другие огорчены и совсем не рады приближению холодов.

С предупреждением выступила и администрация АО "НК "КазАвтоЖол". Там попросили водителей в Астане, а также в Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областях соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.

Вместе с тем синоптики опубликовали прогноз погоды на 12, 13 и 14 октября 2024 года. И он весьма неутешительный. В предстоящие выходные территория Казахстана окажется в эпицентре арктического вторжения.

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