Астана погрузилась в 10-балльные пробки
Как следует из приложения "2ГИС" (электронный справочник с картами городов), пробки в Астане оцениваются в 10 баллов.
Фото: Zakon.kz
В Астане сейчас идет дождь с переходом снег.
Ранее непогода разыгралась на севере Казахстана. 11 октября жители Петропавловска проснулись в зиме. Горожане разделились на два лагеря. Если одни в восторге, то другие огорчены и совсем не рады приближению холодов.
С предупреждением выступила и администрация АО "НК "КазАвтоЖол". Там попросили водителей в Астане, а также в Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областях соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.
Вместе с тем синоптики опубликовали прогноз погоды на 12, 13 и 14 октября 2024 года. И он весьма неутешительный. В предстоящие выходные территория Казахстана окажется в эпицентре арктического вторжения.