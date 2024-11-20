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В двух областях ограничили движение авто на трассе Кызылорда – Павлодар из-за непогоды

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 21:18 Фото: Zakon.kz
Из-за ухудшения погодных условий в Карагандинской области с 21:30 20 ноября 2024 года введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта, сообщает Zakon.kz.

По информации Национального оператора по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол", речь идет об участке автодороги Кызылорда – Павлодар (км 970-1135), соединяющем Караганду и границу Павлодарской области.

Также в Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области вводится ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автодороги Кызылорда – Павлодар км 1135-1206 (гр. Карагандинской области – п. Шидерты).

Ориентировочно движение будет восстановлено 21 ноября 2024 года в 08:00.

О том, какое наказание грозит казахстанцам за выезд на закрытую трассу в непогоду, можно узнать здесь

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