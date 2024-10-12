На каких еще дорогах в Казахстане открыли движение в связи с улучшением погоды

Фото: Zakon.kz

12 октября 2024 года в связи с улучшением погодных условий открыли движение для всех видов транспортных средств на нескольких участках автодорог областного значения, сообщает Zakon.kz.

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