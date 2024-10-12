На каких еще дорогах в Казахстане открыли движение в связи с улучшением погоды
Фото: Zakon.kz
12 октября 2024 года в связи с улучшением погодных условий открыли движение для всех видов транспортных средств на нескольких участках автодорог областного значения, сообщает Zakon.kz.
По информации АО "НК "КазАвтоЖол", планируется открытие следующих дорог:
С 11:00
Атбасарский район:
- а/д "Атбасар-Шуйское-Макеевка" (км 0-36)
- а/д "Атбасар-Кийма" (км 0-80)
- а/д "Атбасар-Сочинское" (км 0-97.1)
С 8:30
Шортандинский район:
- а/д "Жолымбет-Шортанды-Пригородное" (км 0-116,4)
Аккольский район:
- а/д "Новый Колутон-Акколь-Азат-Минский" (км55-124)
- а/д "Азат-Степногорск" (км 0-41)
Буландынский район:
- а/д "Жалтыр-Макинск" (км 38-122,6)
Район Биржан Сал:
- а/0 "Щучинск-Степняк-Валиханова" (км 25-124,5)
- а/д "Степняк-Макинск" (0-14,8)
Бурабайский район:
- а/д "Щучинск-Степняк-Валиханово" (км 0-25)
Астраханский район:
- а/д "Жалтыр-Макинск" (км 0-38)
Напомним, с 08:00 открыто движение для всех видов транспортных средств на участках автодорог республиканского значения.
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