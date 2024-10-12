В Казахстане откроют движение на некоторых дорогах в связи с улучшением погоды

Фото: Zakon.kz

12 октября 2024 года с 08:00 в связи с улучшением погодных условий планируется открытие движения для всех видов транспортных средств на участках автодорог республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

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