В Казахстане откроют движение на некоторых дорогах в связи с улучшением погоды
Фото: Zakon.kz
12 октября 2024 года с 08:00 в связи с улучшением погодных условий планируется открытие движения для всех видов транспортных средств на участках автодорог республиканского значения, сообщает Zakon.kz.
По информации официального канала АО "НК "КазАвтоЖол", планируется открытие следующих дорог:
- а/д "Астана – Петропавловск" км 18–304 (г. Астана – г. Щучинск – г. Кокшетау);
- а/д "Астана – Петропавловск" км 304–341 (г. Кокшетау – граница СКО);
- а/д "Кокшетау – Атбасар" км 0–185 (г. Кокшетау – г. Атбасар);
- а/д "Кокшетау – Рузаевка" км 0–61 (г. Кокшетау – граница СКО);
- а/д "Обход г. Кокшетау" км 0–18;
- а/д "Кокшетау – Омск" км 14–50 (г. Кокшетау – граница СКО);
- а/д "Екатеринбург – Алматы" км 1003–1128 (г. Атбасар – п. Астраханка);
- а/д "Астана – Ерейментау – Шидерты" км 16–200 (г. Астана – граница Павлодарской области).
Ранее появилась оперативная информация об ограничении движения в Павлодарской области.
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