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В Казахстане откроют движение на некоторых дорогах в связи с улучшением погоды

Восточная объездная дорога, машины, дорожное движение, транспорт, правила дорожного движения , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 08:32 Фото: Zakon.kz
12 октября 2024 года с 08:00 в связи с улучшением погодных условий планируется открытие движения для всех видов транспортных средств на участках автодорог республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

По информации официального канала АО "НК "КазАвтоЖол", планируется открытие следующих дорог:

  • а/д "Астана – Петропавловск" км 18–304 (г. Астана – г. Щучинск – г. Кокшетау);
  • а/д "Астана – Петропавловск" км 304–341 (г. Кокшетау – граница СКО);
  • а/д "Кокшетау – Атбасар" км 0–185 (г. Кокшетау – г. Атбасар);
  • а/д "Кокшетау – Рузаевка" км 0–61 (г. Кокшетау – граница СКО);
  • а/д "Обход г. Кокшетау" км 0–18;
  • а/д "Кокшетау – Омск" км 14–50 (г. Кокшетау – граница СКО);
  • а/д "Екатеринбург – Алматы" км 1003–1128 (г. Атбасар – п. Астраханка);
  • а/д "Астана – Ерейментау – Шидерты" км 16–200 (г. Астана – граница Павлодарской области).

Ранее появилась оперативная информация об ограничении движения в Павлодарской области.

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