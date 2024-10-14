Аким ЗКО встретился с членами регионального кадрового резерва

Сегодня в Уральске состоялась встреча акима региона с победителями регионального кадрового резерва. Мероприятие собрало молодых профессионалов, которые были отобраны для участия в программе кадрового резерва, направленной на формирование нового поколения лидеров Казахстана.

Аким области Нариман Торегалиев поздравил участников с их достижениями и отметил важность кадрового резерва в подготовке молодых специалистов, способных внести значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и страны в целом.

В своем выступлении он подчеркнул, что поддержка молодых кадров является приоритетом в стратегическом развитии области, и выразил уверенность, что члены регионального кадрового резерва станут движущей силой позитивных изменений.

"Вы – будущее нашего региона и всей страны. Ваши знания, энергия и лидерские качества будут способствовать укреплению нашей экономики, улучшению качества жизни населения и развитию всех сфер общественной жизни. Мы готовы поддерживать вас на пути к достижению поставленных целей и предоставить возможности для вашего профессионального и личного роста", – отметил глава региона.

Фото: акимат ЗКО

На встрече руководитель Департамента Агентства по делам государственной службы по Западно-Казахстанской области Мурат Байсалов подчеркнул важность поддержки молодых специалистов и их интеграции в систему государственного управления. Он отметил, что члены регионального кадрового резерва – это будущее региона, и их энергия, знания и стремление к переменам играют важную роль в развитии всех сфер общественной жизни.

"Члены регионального кадрового резерва – это молодые лидеры, которым предстоит формировать будущее региона. Ваша энергия и свежий взгляд на управление помогут внедрять новые подходы и решать актуальные проблемы. Мы уверены, что совместными усилиями мы сможем достичь значительных успехов", – подчеркнул Мурат Байсалов.

В ходе встречи члены регионального кадрового резерва поделились своими идеями и проектами, направленными на улучшение различных сфер общественной жизни. Обсуждались вопросы повышения эффективности управления, развития инноваций и повышения социальной ответственности бизнеса.

Аким области призвал всех участников продолжать активно работать на благо региона, пожелал им успехов в их дальнейшей карьере и подчеркнул, что развитие региона напрямую зависит от их инициатив и профессиональных достижений.

Напомним, отбор проводился среди граждан Республики Казахстан не старше 35 лет, имеющих высшее образование и трудовой стаж работы не менее трех лет.

Фото: акимат ЗКО

Основной целью проекта является формирование региональных пулов молодых управленцев и привлечение талантливой молодежи к развитию регионов.

Всего на официальном сайте проекта из Западно-Казахстанской области зарегистрировалось 423 человека, из них допущены к участию 273 кандидата, соответствующих установленным требованиям.

Фото: акимат ЗКО

Решением региональной кадровой комиссии по семи отраслевым направлениям (индустрия и промышленность, экономика и финансы, социальная сфера, ЖКХ и инфраструктура, АПК и земельные отношения, цифровизация и экология) определены 30 кандидатов в резерв.

Необходимо отметить, что уже имеются первые назначения из регионального кадрового резерва.

К примеру, Жулдыз Жусупова из Казталовского района, имеющая опыт работы на сельском и районном уровнях, будет применять свои знания в аппарате акима области.

Аналогичные назначения ожидаются и в районных акиматах региона.