Изменят ли соцвыплаты в Казахстане из-за колебаний курса доллара

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 14 октября 2024 года в кулуарах Мажилиса ответила, будут ли проиндексированы социальные выплаты в Казахстане из-за колебаний курса доллара, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что даже без колебаний курса государство сохраняет все социальные обязательства в части индексации.

"На сегодняшний день в бюджет уже заложены средства на индексацию с 1 января 2025 года. У нас порядка 44 выплат. Я могу только озвучить, что, к примеру, если сегодня 65% от прожиточного минимума составляет размер базовой пенсионной выплаты, то мы со следующего года изменяем его на 70%. Если сегодня это 100% от прожиточного минимума – мы изменяем его на 110%", – дополнила министр.

По ее словам, эти вопросы рассматриваются в долгосрочной перспективе.

Ранее в Национальном банке Казахстана объяснили, с чем было связано ослабление тенге.

