Ситуация с отопительным сезоном в городе Сарани на контроле правительства

В городе Сарани тепло в дома после поломки котельной обещают дать до конца сегодняшнего дня, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал на заседании правительства РК 15 октября аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, в Сарани котельную ввели в эксплуатацию 13 октября. Из-за неисправности работа котельной была вынужденно приостановлена.

"В связи с неисправностью принято решение подключить резервную котельную. Ремонтные работы завершаются, до конца дня дадим тепло в дома. Работа ведется. Вопрос находится на моем личном контроле", – сказал Ермаганбет Булекпаев.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов подчеркнул, что, в первую очередь, личная ответственность за аварию лежит на акиме город Сарани. Также отсутствовал должный контроль со стороны акима области.

"Проводится проверка. Те, кто дал ложную информацию о готовности котельной, будут привлечены к ответственности. Министр энергетики выедет в город Сарань и сам проверит, по итогам будем направлять материалы правоохранительным органам. Если будет состав правонарушения, виновных привлекут к ответственности", – заявил Олжас Бектенов.

Ранее сообщалось, что 13 октября 2024 года жители Сарани остались без тепла. В городе не смогли запустить новую теплоцентраль и вернулись к старым котельным.