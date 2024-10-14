В Сарани не смогли запустить новую теплоцентраль: аким извинился
Аким Еркин Баулыков незамедлительно выступил с обращением к населению и опубликовал несколько видео в социальных сетях.
Градоначальник тогда уточнил, что находится на центральном теплоисточнике.
"Он у нас запущен. В работе сейчас один котел. Температурные показатели поднимаются. Сейчас на магистральных сетях от центрального теплоисточника центрального теплового пункта показатель приближается к выше 50. В ближайшее время эта температура дойдет до домов. К сожалению, потому что у нас новое оборудование, новые котельные, требуется поэтапное повышение".Еркин Баулыков
Также аким принес извинения за доставленные неудобства.
"В ближайшее время тепло будет", – заверил он.
Позднее он разместил еще одно видео.
В подписи к нему отмечено, что все соцобтекты и часть домов в городе были запущены с 1 октября и отопление в них есть.
"Помимо этого жителям, которые в 2024 году были подключены к центральной котельной, будет проведен перерасчет по счетам за электроэнергию. Уважаемые жители, я приношу извинения за данную ситуацию, и сейчас мы делаем все, чтобы тепло в дома пришло как можно быстрее".Еркин Баулыков
Уже 14 октября Баулыков выступил снова с обращением. По его словам, котельная строилась более 10 лет и с лета велись настройки новой системы. К сожалению, добавил он, в городе возвращаются к старым локальным котельным.
"Мы сохранили резервное теплоснабжение города. Мы подключили 83 дома сегодня ночью. У нас остается 85 домов. Сегодня мы всю работу завершаем".Еркин Баулыков
По данным метеорологов, ночью 14 октября в Сарани было 5 градусов мороза. Днем температура прогреется до трех градусов.
Примечательно, что 8 октября премьер-министр Олжас Бектенов заявлял, что отопительный сезон начался своевременно в большинстве регионов страны. Также он добавил, что никаких срывов не допущено.