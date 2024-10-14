В Сарани не смогли запустить новую теплоцентраль: аким извинился

13 октября 2024 года жители Сарани остались без тепла. В городе, что находится в 25 километрах от Караганды, не смогли запустить новую теплоцентраль и вернулись к старым котельным, сообщает Zakon.kz.

Аким Еркин Баулыков незамедлительно выступил с обращением к населению и опубликовал несколько видео в социальных сетях.

Градоначальник тогда уточнил, что находится на центральном теплоисточнике.

"Он у нас запущен. В работе сейчас один котел. Температурные показатели поднимаются. Сейчас на магистральных сетях от центрального теплоисточника центрального теплового пункта показатель приближается к выше 50. В ближайшее время эта температура дойдет до домов. К сожалению, потому что у нас новое оборудование, новые котельные, требуется поэтапное повышение". Еркин Баулыков

Также аким принес извинения за доставленные неудобства.

"В ближайшее время тепло будет", – заверил он.

Позднее он разместил еще одно видео.

В подписи к нему отмечено, что все соцобтекты и часть домов в городе были запущены с 1 октября и отопление в них есть.

"Помимо этого жителям, которые в 2024 году были подключены к центральной котельной, будет проведен перерасчет по счетам за электроэнергию. Уважаемые жители, я приношу извинения за данную ситуацию, и сейчас мы делаем все, чтобы тепло в дома пришло как можно быстрее". Еркин Баулыков

Уже 14 октября Баулыков выступил снова с обращением. По его словам, котельная строилась более 10 лет и с лета велись настройки новой системы. К сожалению, добавил он, в городе возвращаются к старым локальным котельным.

"Мы сохранили резервное теплоснабжение города. Мы подключили 83 дома сегодня ночью. У нас остается 85 домов. Сегодня мы всю работу завершаем". Еркин Баулыков

По данным метеорологов, ночью 14 октября в Сарани было 5 градусов мороза. Днем температура прогреется до трех градусов.

Примечательно, что 8 октября премьер-министр Олжас Бектенов заявлял, что отопительный сезон начался своевременно в большинстве регионов страны. Также он добавил, что никаких срывов не допущено.