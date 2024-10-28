Акима Сарани и главу ЖКХ наказали за сбой в отоплении
Согласно сообщению акимата Карагандинской области, аким Сарани Еркин Баулыков и руководитель Управления энергетики и ЖКХ Тлектес Досаев получили строгий выговор.
Кроме того, первому заместителю акима области Азамату Тайжанову объявлено дисциплинарное наказание в виде замечания.
Об этом стало известно на аппаратном совещании. Аким области Ермаганбет Булекпаев заявил, что теплоснабжение является приоритетной задачей.
"За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, а именно недостаточный контроль за подготовкой к отопительному сезону, моему первому заместителю вынести дисциплинарное взыскание в виде замечания. Акиму Сарани и руководителю управления энергетики и ЖКХ – строгий выговор. Всем еще раз хочу напомнить, что качественное теплоснабжение в зимний период для нас приоритетная задача".Ермаганбет Булекпаев
Также он добавил, что работа должна проводиться на постоянной основе.
"По каждому случаю будет дана жесткая оценка и определена степень ответственности", – заключил Булекпаев.
Затем с докладом выступил аким Сарани. По его словам, все локальные котельные работают в штатном режиме, запас топлива обеспечен. Вопросы по домам, поступающие в городской чат, отрабатываются оперативно, заверил Еркин Баулыков.
Напомним, что 13 октября 2024 года жители Сарани остались без тепла. В городе, что находится в 25 километрах от Караганды, не смогли запустить новую теплоцентраль и вернулись к старым котельным. Тогда аким принес извинения за доставленные неудобства.