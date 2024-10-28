Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Акима Сарани и главу ЖКХ наказали за сбой в отоплении

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 13:01 Фото: Zakon.kz
В октябре в Сарани в работе центрального теплоисточника произошел сбой. Тогда десятки домов остались без тепла. Сегодня, 28 октября 2024 года, стало известно, что ответственные за тепло в городе получили дисциплинарные взыскания, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению акимата Карагандинской области, аким Сарани Еркин Баулыков и руководитель Управления энергетики и ЖКХ Тлектес Досаев получили строгий выговор.

Кроме того, первому заместителю акима области Азамату Тайжанову объявлено дисциплинарное наказание в виде замечания.

Об этом стало известно на аппаратном совещании. Аким области Ермаганбет Булекпаев заявил, что теплоснабжение является приоритетной задачей.

"За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, а именно недостаточный контроль за подготовкой к отопительному сезону, моему первому заместителю вынести дисциплинарное взыскание в виде замечания. Акиму Сарани и руководителю управления энергетики и ЖКХ – строгий выговор. Всем еще раз хочу напомнить, что качественное теплоснабжение в зимний период для нас приоритетная задача".Ермаганбет Булекпаев

Также он добавил, что работа должна проводиться на постоянной основе.

"По каждому случаю будет дана жесткая оценка и определена степень ответственности", – заключил Булекпаев.

Затем с докладом выступил аким Сарани. По его словам, все локальные котельные работают в штатном режиме, запас топлива обеспечен. Вопросы по домам, поступающие в городской чат, отрабатываются оперативно, заверил Еркин Баулыков.

Напомним, что 13 октября 2024 года жители Сарани остались без тепла. В городе, что находится в 25 километрах от Караганды, не смогли запустить новую теплоцентраль и вернулись к старым котельным. Тогда аким принес извинения за доставленные неудобства.

Читайте также

В Атырау осудили живодеров, сжегших заживо собаку
Сожгли собаку заживо: в Атырау осудили живодеров
Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога
Важную информацию для водителей опубликовал "КазАвтоЖол"
Магнитные бури снова ожидаются на Земле, но слабые
Магнитные бури снова ожидаются на Земле, но слабые
Анастасия Московчук
Карагандинская область Сарань Ермаганбет Булекпаев 2024 год Отопительный сезон
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов, зима, снег
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 28 по 30 октября
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Ерке Есмахан поделилась радостной новостью
Ерке Есмахан поделилась радостной новостью
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Метель в Астане и ливень в Алматы: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: