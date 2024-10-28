Акима Сарани и главу ЖКХ наказали за сбой в отоплении

В октябре в Сарани в работе центрального теплоисточника произошел сбой. Тогда десятки домов остались без тепла. Сегодня, 28 октября 2024 года, стало известно, что ответственные за тепло в городе получили дисциплинарные взыскания, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению акимата Карагандинской области, аким Сарани Еркин Баулыков и руководитель Управления энергетики и ЖКХ Тлектес Досаев получили строгий выговор.

Кроме того, первому заместителю акима области Азамату Тайжанову объявлено дисциплинарное наказание в виде замечания.

Об этом стало известно на аппаратном совещании. Аким области Ермаганбет Булекпаев заявил, что теплоснабжение является приоритетной задачей.

"За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, а именно недостаточный контроль за подготовкой к отопительному сезону, моему первому заместителю вынести дисциплинарное взыскание в виде замечания. Акиму Сарани и руководителю управления энергетики и ЖКХ – строгий выговор. Всем еще раз хочу напомнить, что качественное теплоснабжение в зимний период для нас приоритетная задача". Ермаганбет Булекпаев

Также он добавил, что работа должна проводиться на постоянной основе.

"По каждому случаю будет дана жесткая оценка и определена степень ответственности", – заключил Булекпаев.

Затем с докладом выступил аким Сарани. По его словам, все локальные котельные работают в штатном режиме, запас топлива обеспечен. Вопросы по домам, поступающие в городской чат, отрабатываются оперативно, заверил Еркин Баулыков.

Напомним, что 13 октября 2024 года жители Сарани остались без тепла. В городе, что находится в 25 километрах от Караганды, не смогли запустить новую теплоцентраль и вернулись к старым котельным. Тогда аким принес извинения за доставленные неудобства.

