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Законодательство РК

КГД в прямом эфире отвечает на вопросы по всеобщему декларированию

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт , фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 12:00 Фото: pexels
Смотрите прямой эфир на портале ПРАВМЕДИА от ИС "Параграф", организованный совместно с КГД МФ РК и EY Kazakhstan на тему "Итоги третьего этапа Всеобщего декларирования в Казахстане – проблемы и ответы".

На мероприятии обсудим итоги третьего этапа Всеобщего декларирования в Казахстане, завершившегося 15 сентября 2024 года.

Вы узнаете, с какими сложностями столкнулись физические лица в процессе подачи декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) и декларации о доходах и имуществе (форма 270.00). Мы рассмотрим самые актуальные вопросы и дадим практические рекомендации по их решению.

Спикеры

  • Дина Кусаинова, руководитель управления администрирования доходов физических лиц Департамента администрирования непроизводственных платежей и физических лиц КГД МФ РК.
  • Владимир Фесенко, партнер практики налоговых и юридических услуг EY Казахстан, руководитель направления консультационных услуг частным клиентам.

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