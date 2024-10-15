КГД в прямом эфире отвечает на вопросы по всеобщему декларированию

Смотрите прямой эфир на портале ПРАВМЕДИА от ИС "Параграф", организованный совместно с КГД МФ РК и EY Kazakhstan на тему "Итоги третьего этапа Всеобщего декларирования в Казахстане – проблемы и ответы".

На мероприятии обсудим итоги третьего этапа Всеобщего декларирования в Казахстане, завершившегося 15 сентября 2024 года.

Вы узнаете, с какими сложностями столкнулись физические лица в процессе подачи декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) и декларации о доходах и имуществе (форма 270.00). Мы рассмотрим самые актуальные вопросы и дадим практические рекомендации по их решению.

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