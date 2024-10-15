Их бюджет сопоставим с ВВП Казахстана: МЦРИАП о масштабах киберпреступности

Председатель Комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов на брифинге рассказал, почему сложно бороться с интернет-мошенничеством, сообщает Zakon.kz.

Абдикаликов указал на наличие строгой иерархии в преступном мире.

"Одна команда будет заниматься звонками, это так называемые дропперы. Они находятся на передовой и их проще всего найти, но дальше цепочку размотать практически невозможно, потому что эти дропперы не знают остальных и никогда не знают, кто является главарем. То есть современная киберпреступность – это не хакер-одиночка, который сидит ночью в капюшоне и там что-то делает в компьютере. Это абсолютно не так. Это мощные организации, у которых бюджет сопоставим, наверное, с ВВП Казахстана", – заявил он.

По его словам, у каждой группы есть своя роль и они не знают друг о друге ничего.

"Одна группа только через связного может работать с другой группой. И не знает, какие дальнейшие действия. Поэтому я понимаю сложности правоохранительных органов. Да, они могут вычислить и арестовать дроппера, но что с него взять? Пытки у нас запрещены. Но даже если бы его пытали, он ничего бы не смог сказать, так как не знает всю преступную цепочку", – отметил спикер.

Ранее он предложил создать call-center для борьбы с интернет-мошенниками.