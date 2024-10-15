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Биометрические данные детей незаконно использовали в Кызылординской области

Школьная безопасность, камеры наблюдения, турникет, школьная охрана, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 17:00 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Председатель Комитета информационной безопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов на брифинге в СЦК 15 октября 2024 года заявил о фактах использования биометрических данных детей в детсадах Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Руслан Абдикаликов заявил, что поступили жалобы от неравнодушных родителей, которых беспокоит использование персональных и, более того, биометрических данных их детей.

"Мы получили большое количество жалоб от родителей из Кызылординской области по факту использования систем биометрии в детсадах. Мы провели проверку, которая показала, что компания, которая внедряет биометрическую идентификацию в детсадах области, допустила нарушения – они не получили согласия от родителей для использования биометрических данных их детей", – пояснил спикер.

Похожий случай, по его словам, произошел и в Алматы.

"Также использовали системы биометрии в программах кружковой работы. Получили много жалоб из города Алматы. Сейчас первые результаты проверки у нас уже есть. В этом случае компания, которая реализовывала этот проект, выполнила все требования законодательства, к ней претензий нет, но вопросы возникли к работникам районных акиматов, незаконно использовавшим персональные данные, которые накапливались в системе. Соответственно, их привлекаем к административной ответственности", – резюмировал Руслан Абдикаликов.

4 сентября 2024 года депутат Екатерина Смышляева заявила, что утечка биометрических данных может нанести непоправимый урон цифровой личности человека.

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