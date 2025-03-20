Почему казахстанцы не получили компенсацию из-за утечки данных в российской компании

Председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов 20 марта 2025 года на брифинге СЦК рассказал, как казахстанцы могут получить компенсацию от российской компании "Сирена-Тревел" за утечку персональных данных, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, буквально на прошлой неделе был получен ответ от Роскомнадзора.

"Они сообщили, что компания была наказана в соответствии с российским законодательством. Поскольку это российская компания, вопрос наказания регулируется их законодательством. Что касается компенсации, то, к сожалению, на данный момент ни в российском, ни в казахстанском законодательстве такая процедура не предусмотрена. Мы только планируем ее внедрить. Это связано с тем, о чем мы сегодня говорили, – о киберстраховании. Когда такая система появится, граждане смогут получать компенсацию", – ответил Абдикаликов.

По его словам, на данный момент единственный вариант для пострадавших – подать в суд на эту компанию в Российской Федерации и доказать нанесенный ущерб.

"Граждане имеют право подать иск к организации и в гражданском порядке взыскать моральный или финансовый ущерб. Но в будущем этот процесс может быть упрощен, что сделает его более доступным для всех", – дополнил он.

4 марта 2025 года стало известно, что хакеры взломали сайт посольства Казахстана в России.