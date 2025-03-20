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Общество

Почему казахстанцы не получили компенсацию из-за утечки данных в российской компании

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 12:54 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов 20 марта 2025 года на брифинге СЦК рассказал, как казахстанцы могут получить компенсацию от российской компании "Сирена-Тревел" за утечку персональных данных, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, буквально на прошлой неделе был получен ответ от Роскомнадзора.

"Они сообщили, что компания была наказана в соответствии с российским законодательством. Поскольку это российская компания, вопрос наказания регулируется их законодательством. Что касается компенсации, то, к сожалению, на данный момент ни в российском, ни в казахстанском законодательстве такая процедура не предусмотрена. Мы только планируем ее внедрить. Это связано с тем, о чем мы сегодня говорили, – о киберстраховании. Когда такая система появится, граждане смогут получать компенсацию", – ответил Абдикаликов.

По его словам, на данный момент единственный вариант для пострадавших – подать в суд на эту компанию в Российской Федерации и доказать нанесенный ущерб.

"Граждане имеют право подать иск к организации и в гражданском порядке взыскать моральный или финансовый ущерб. Но в будущем этот процесс может быть упрощен, что сделает его более доступным для всех", – дополнил он.

4 марта 2025 года стало известно, что хакеры взломали сайт посольства Казахстана в России.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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