Мажилис одобрил в первом чтении проект закона о развитии финансового рынка

Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана 16 октября 2024 года рассмотрели проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг", сообщает Zakon.kz.

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова вынесла в Мажилис на рассмотрение в первом чтении проект закона.

Она отметила, что первый блок поправок направлен на либерализацию требований по открытию иностранных банков в Казахстане, а также упрощение разрешительных процедур для руководящих работников финансовых организаций.

"В рамках действующего законодательства для иностранных инвесторов в 2020 году установлены требования по открытию филиала в рамках вступления Казахстана в ВТО. В настоящее время процесс выдачи разрешения состоит из двух этапов: первый – выдача разрешения; второй – получение лицензии. Для либерализации требований для иностранных инвесторов предусматривается сокращение перечня документов для получения разрешения на открытие иностранного банка. Количество документов будет зависеть от рейтинга иностранной материнской компании", – сообщила Мадина Абылкасымова.

По ее словам, в рамках совершенствования разрешительных процедур для руководящих работников исключается требование по наличию руководящего стажа для членов совета директоров банка, а также предлагается учитывать опыт работы в микрофинансовых организациях для кандидатов на руководящие позиции.

"Второй блок законопроекта разработан в целях реализации указа президента по дебюрократизации, где предусмотрена оптимизация норм в законах, регулирующих финансовый рынок, включая банковскую и страховую сферы, рынок ценных бумаг и микрофинансовую деятельность. В частности, в соответствующих законах устанавливаются цели, задачи и принципы государственного регулирования, а также компетенция агентства и Национального банка по принятию нормативных правовых актов. Кроме того, отдельные полномочия агентства и Национального банка, носящие организационный характер, переносятся в положения о государственных органах", – дополнила Мадина Абылкасымова.

Она отметила, что в третьем блоке законопроекта предусмотрены дальнейшие меры по развитию страхового рынка и рынка ценных бумаг.

"Предлагается расширение видов деятельности и инвестиционных возможностей страховых организаций в IT-сфере. Страховые организации смогут самостоятельно разрабатывать программное обеспечение для автоматизации страховой деятельности и им будет предоставлено право приобретать дочерние IT-компании. В соответствии со стандартами ФАТФ устанавливается требование по участию (владению акциями) в капитале страхового брокера организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, терроризма и экстремизма", – сказала Мадина Абылкасымова.

По ее словам, для упрощения доступа иностранных инвесторов на отечественный фондовый рынок предлагается установить возможность открытия прямых счетов международным расчетным организациям, таким как Euroclear и Clearstream, в Центральном депозитарии Казахстана.

"Это позволит им вести учет и подтверждать права собственности на казахстанские ценные бумаги своих клиентов. Для недопущения дефолтов на фондовом рынке клиринговая организация наделяется правом осуществления брокерско-дилерской деятельности. На рынке корпоративных облигаций список лиц, выступающих гарантами по обеспеченным облигациям, будет дополнен национальным управляющим холдингом и подконтрольными ему юридическими лицами, а также Казахстанским фондом устойчивости", – озвучила Мадина Абылкасымова.

Также она рассказала, что в рамках законопроекта предусмотрены поправки, инициированные депутатами, для дальнейшей защиты прав потребителей финансовых услуг и повышения финансовой доступности.

"Основными поправками предусмотрено расширение доступа финансовых услуг для лиц с ограниченными возможностями. При регулировании задолженности по просроченным кредитам предусмотрены дополнительные меры защиты граждан, относящихся к социально-уязвимым слоям населения, а также пострадавших в результате введения чрезвычайного положения. Исключается взимание ряда неустоек по банковским займам, а также введено ограничение по предельному размеру комиссий по договорам банковского займа", – сказала Мадина Абылкасымова.

По ее словам, для финансовых организаций вводится требование по утверждению внутренних процедур разработки и внедрения финансовых продуктов.

"Учтены предложения депутатов по наделению "Отбасы банка" правом выдачи образовательных кредитов в рамках государственной образовательной накопительной системы. Для поддержки развития кредитного товарищества будут смягчены требования к кворуму общего собрания участников кредитного товарищества. Также предусматривается делегирование полномочий по формированию учетной политики Правлению кредитного товарищества", – резюмировала Мадина Абылкасымова.

Таким образом, по ее мнению, основные новеллы законопроекта способствуют повышению конкуренции в банковском секторе и привлечению в него инвестиций, повышению финансовой доступности и защите прав потребителей, развитию страхового рынка и рынка ценных бумаг.

Отметим, что ранее депутат Мажилиса Ерлан Стамбеков подробно рассказал Zakon.kz, для чего зарубежные банки планируют привлечь в РК.