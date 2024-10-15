Для чего зарубежные банки планируют привлечь в РК: поправки рассмотрят в Мажилисе 16 октября

Есть разные банки. Одни работают с населением, другие, крупные, помимо прочего – финансируют большие экономические проекты. Своих крупных в РК не хватает, поэтому в страну хотят привлечь зарубежные. Подготовлен законопроект, о котором Zakon.kz рассказал депутат Мажилиса Ерлан Стамбеков.

Привлечь в РК зарубежные банки планируют, потому что Казахстану нужно больше иностранных инвестиций. Чтобы это обеспечить, следует изменить некоторые действующие правила. Но это если коротко. Потому что вопрос на самом деле непростой, и объяснение реформ потребует чуть больше места и времени.

Итак. Непосредственная причина появления поправок – реализация поручения президента Касым-Жомарта Токаева от 4 января 2023 года № 22-6493. Поставленная задача – оптимизация разрешительных требований в банковском секторе. Во исполнение чего Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и разработан законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг".

9.01.2024 законопроект поступил в Мажилис, и рабочая группа начала свою работу над ним. 16 октября 2024 года депутаты рассмотрят документ в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса. О предлагаемых законодательных поправках изданию Zakon.kz рассказал депутат Мажилиса РК Ерлан Стамбеков.

"Известно, что в последнее время в Казахстане уменьшилось присутствие иностранных банков. И поручение – это следствие такой ситуации. Оно предпринято для снижения административных барьеров и требований для иностранных инвестиций именно в банковский сектор, для привлечения новых игроков". Ерлан Стамбеков

– Вероятно, данные поправки – это выполнение не только вышеупомянутого поручения главы государства, но и реализация его прошлогоднего Послания. Процитируем: "финансированием экономических проектов занимаются лишь несколько крупных банков. Поэтому для повышения конкуренции в данной сфере следует привлечь в страну три надежных зарубежных банка".

Итак, предлагается либерализовать требования по открытию дочерних иностранных банков и их филиалов. О каких нормах идет речь?

– Во-первых, снижается планка требований к минимальной сумме совокупных активов иностранного банка с 20 до 10 млрд долларов США. Далее расширяется перечень допустимых видов банковской деятельности для филиала иностранного банка: привлечение депозитов физических лиц, выпуск платежных карточек, обменные операции с иностранной валютой, страхование от имени страховых организаций, синдицированное финансирование и т. д. Никаких ограничений по сравнению с банками-резидентами не предполагается.

С другой стороны, сокращается перечень случаев, при которых необходимо предоставление учредительных документом банком-нерезидентом в уполномоченный орган, а именно для:

разрешения на открытие банка;

разрешения на создание дочерней организации банка;

согласия на получение статуса крупного участника банка.

Дело в том, что АРРФР и другие проверяющие органы могут сами получить такого рода информацию, напрямую обратившись в уполномоченные органы государств, из которых иностранные банки пришли в РК.

Кроме того, у банков (не только иностранных, но вообще всех) появится новая возможность: не приобретать в собственность помещение для ведения данного бизнеса. Ранее в законодательстве (пункте 2 статьи 26 Закона РК "О банках и банковской деятельности") было следующее ограничение:

"Банк обязан обеспечить наличие в населенном пункте, где расположен исполнительный орган банка, собственного помещения с централизованным доступом к автоматизированной банковской информационной системе, требования к которому предусматриваются нормативным правовым актом уполномоченного органа".

Это требование предлагается исключить. Достаточно будет взять такое помещение в аренду.

На самом деле это международная практика. Согласно стандартам Базельского комитета по банковскому надзору, наличие помещения, используемого в качестве банка, не является базовым требованием. Не предусмотрено это и рекомендациями ФАТФ – межправительственной организацией по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Законопроектом исключается требование, что банк в течение года после выдачи разрешения обязан нанять соответствующий персонал. Эту норму хотят убрать "в целях исключения коррупционных рисков и дублирующих норм". Дело в том, что в законодательстве не раскрыто, что понимается под этим требованием. Что это: количество сотрудников, формирование отделов и подразделений?.. Таким образом, указанное условие может создавать коррупционные риски при принятии решения о выдаче лицензии. Но, кстати, о дублировании: при этом штатное расписание входит в перечень необходимых документов для получения лицензии.

– Насколько эти прежние условия (которые хотят отменить) создавали препоны для иностранных банкиров? И почему их решили в одночасье поменять?

– Требования были действительно довольно жесткими. Потому что и цель была такова: создавался барьер против того, чтобы иностранные банки могли активно заходить на наш рынок. Теперь конъюнктура изменилась. Только крупные банки могут позволить себе финансировать масштабные экономические проекты. Поэтому президент и выступил с инициативой привлечь дополнительных иностранных игроков. Для того, в первую очередь, чтобы те сосредоточили свои усилия на кредитовании реального сектора.

Борьба с бюрократией

– Одной из целей законопроекта является "создание условий для привлечения в финансовый сектор профессиональных кадров". Значит ли это, что кадров "в финансовом секторе" не хватает? Где именно? И откуда и как благодаря изменениям планируется привлекать специалистов?

– Дефицит существует. Потому что требования и к банковским менеджерам (не только к участникам рынка) были весьма жесткие. Имеются в виду требования к трудовому стажу кандидатов, которые не могут занимать должность руководящего работника банка, если у них нет трудового стажа хотя бы в одной из категорий (пп. 2) пункта 3 статья 20 Закона):

в международных финансовых организациях, перечень которых устанавливается уполномоченным органом;

в сфере регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций;

сфере предоставления финансовых услуг;

в сфере по проведению аудита финансовых организаций;

в сфере регулирования услуг по проведению аудита финансовых организаций.

К слову, к руководящим работникам банка относятся (статья 20 Закона):

"Руководитель и члены органа управления, руководитель исполнительного органа, его заместитель и члены исполнительного органа, иные руководители банка, осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений банка и обладающие правом подписи документов, на основании которых проводятся банковские операции, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера".

Также в поправках речь идет о руководящих должностях в страховых организациях и пенсионных фондах. В совокупности это довольно большое число народа.

Так вот, список организаций, трудовой стаж в которых может служить необходимым условием для назначения на руководящую должность (в банках, страховых компаниях, ЕНПФ), дополняется следующими:

"На руководящих должностях в Национальном управляющем холдинге "Байтерек", Банке развития Казахстана и Фонде "Даму". В структуру НУХ входят, в том числе, финансовые организации, такие как Береке банк, Отбасы банк, КЖК и Казпочта".

А также в МФО – в связи с отнесением микрофинансовых организаций к финансовым организациям.

Формулировка звучит так:

"В целях расширения перечня организаций, стаж работы в которых учитывается при согласовании кандидата на руководящую должность, а также привлечения квалифицированного и профессионального кадрового резерва к управлению финансовым сектором".

Тем не менее, хотя база для набора кадров расширилась, контроль остается. И не из каждой компании, входящей в НУХ "Байтерек", могут привлекаться такие кадры, а лишь те, которые были связаны с оказанием финансовых услуг.

– Сейчас, например, для открытия банка требуется немало разного рода документов и справок. Бюрократия, одним словом. В аннотации к законопроекту говорится о мерах по дебюрократизации деятельности Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и Национального банка. Не могли бы вы пояснить, о какой дебюрократизации идет речь?

– Речь идет о дебюрократизации, в более широком смысле, деятельности всего государственного аппарата. Напомню, 14 апреля 2022 года вышел Указ президента "О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата". А в рамках этого – также АРРФР и Нацбанка.

В частности, она исключает из законов, регулирующих финансовый рынок, функции и полномочия АРРФР и Нацбанка, которые носят организационный характер и могут быть предусмотрены в положениях госорганов.

В результате, для получения банковской лицензии предлагается отмена следующих излишних требований, которые, впрочем, выше мы уже проговаривали: наличие у открываемого банка помещения на праве собственности; наем персонала в течение года после получения разрешения, требование предоставления учредительных документом банком-нерезидентом в определенных случаях и т. д.

В общем, можно подытожить следующим образом: участникам финансового рынка не надо будет предоставлять справки и документы, "доступные в государственных объектах информатизации", в которых уполномоченные органы могут запросить информацию самостоятельно.

Другой важный момент: установление четких сроков по исполнению обязанностей руководящих работников. Ранее этот момент был урегулирован в недостаточной мере. И в реальности ВРИО зачастую работали на постоянной основе.

Теперь же предлагается следующая норма:

"Не допускается возложение исполнения обязанностей (замещение временно отсутствующего) руководителя исполнительного органа банка либо главного бухгалтера... в связи с отсутствием кандидатуры, согласованной с уполномоченным органом, в совокупности более ста 180 календарных дней в течение 12 последовательных месяцев".

– Разработчиком законопроекта выступило Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Внесены ли дополнительные поправки в ходе работы над законопроектом в рабочей группе Мажилиса? Если да, о каких изменениях и дополнениях можете сказать?

– Да, по инициативе депутатов в законопроект включен значительный блок поправок, направленных, подчеркиваю, на защиту прав потребителей финансовых услуг. Как вы знаете, недавно уже был принят закон, регулирующий эти моменты, и работа продолжается. Перечислю:

для защиты граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения, обязательно предоставляется отсрочка по займам и микрокредитам на срок не менее трех месяцев, а также снижение ежемесячного платежа на 50% и более;

с физических лиц исключается взимание неустойки за досрочное погашение банковских займов;

по микрокредитам граждан запрещается взимание любых неустоек, кроме неустойки за невозврат микрокредита;

устанавливается предельный размер комиссии страхового агента по договорам банковского займа или микрокредита в пределах 10%;

чтобы оградить потребителей от навязывания банковских продуктов, вводится требование по наличию в финансовых организациях внутренних процедур по разработке и внедрению банковских продуктов;

для своевременного получения потребителями обратной связи законодательно устанавливается срок рассмотрения финансовыми организациями обращений клиентов в течение 15 рабочих дней;

вводится обязанность финансовых организаций обеспечить осуществление услуг лицам с ограниченными возможностями и утвердить внутренний порядок работы с такими гражданами.

Добавлю, что это лишь первое чтение, и продолжается работа по внесению поправок, которых уже поступило более 200. Некоторые изменения отправлены сейчас на получение заключения правительства РК, поскольку являются концептуальными. Поэтому сейчас нет смысла детально говорить о существе и количестве этих предлагаемых новелл. Ко второму чтению будет уже более понятная картина.