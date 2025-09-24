Мажилис принял во втором чтении закон об искусственном интеллекте

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 24 сентября 2025 года приняли Закон "Об искусственном интеллекте" во втором чтении и направили его в Сенат Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении отмечается, что законопроект направлен на установление единой правовой базы использования технологий (систем) искусственного интеллекта. Сам проект Закона состоит из семи глав и 28 статей, которые направлены на:

правовое и организационное регулирование, обеспечение прозрачности и безопасности в сфере искусственного интеллекта;

определение особенностей использования технологий искусственного интеллекта государственными органами и квазигосударственными организациями;

расширение компетенций Правительства Республики Казахстан в формировании государственной политики в сфере искусственного интеллекта;

уточнение прав и обязанностей субъектов отношений в сфере искусственного интеллекта.

"Кроме того, вносятся поправки по приведению в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан и требованиями юридической техники, а также уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта", – говорится в документе.

19 февраля 2025 года стало известно, что в Казахстане разработали концепцию развития искусственного интеллекта на пять лет.

3 марта 2025 года депутат Мажилиса Екатерина Смышляева презентовала проект закона "Об искусственном интелекте (ИИ)".

14 мая 2025 года депутаты Мажилиса одобрили проект Закона "Об искусственном интеллекте" в первом чтении.