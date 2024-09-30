Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как работает налогообложение для блогеров в Казахстане

Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 17:54 Фото: pexels
Руководитель управления администрирования специальных налоговых режимов КГД МФ РК Ерканат Шынберген 30 сентября 2024 года рассказал, как осуществляется налогообложение для блогеров, которые работают через социальные сети, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер разъяснил, что в рамках платформенной занятости физические лица могут выполнять 33 вида деятельности. Однако в понятие интернет-платформы, которое определено Социальным кодексом, не входят социальные сети, поэтому блогеры сейчас не в компетенции Комитета госдоходов.

"Туда входят такие интернет-платформы, как "Яндекс", Glovo и Wolt. Социальные сети – это другой вопрос. Там доходы зарабатываются не в самой интернет-платформе, а идут именно от рекламодателей. Этот вопрос тоже сейчас регулируется, был проведен анализ по блогерам и изучается также международный опыт", – сообщил Ерканат Шынберген.

По его словам, в Казахстане почти все блогеры зарегистрированы как ИП.

"Другой вопрос – полностью ли они отражают свои доходы. В этом направлении работа ведется. А так регистрация у всех есть, потому что обязаны регистрироваться. Это не отдельный сегмент, как интернет-платформы, а идет как общее предпринимательство, когда есть доходы от рекламной деятельности, условно. Отдельно это не регулируется, но есть закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", который говорит, в целом, о деятельности, а не о налогах", – дополнил Ерканат Шынберген.

В сентябре 2023 года был запущен пилотный проект по платформенной занятости, в рамках которой самозанятые выплачивают всего 1% налога. В рамках него водители такси заплатили налоги на сумму около 700 млн тенге.

Читайте также

Порадует ли погода казахстанцев теплом 1 октября
Порадует ли погода казахстанцев теплом 1 октября
АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность
Наблюдается неуклонный рост числа сторонников АЭС – результаты трех соцопросов
Зал суда, суд, присяжные, суд присяжных
Руководители "Майкаинзолото" не согласны с домашним арестом
Екатерина Елисеева
2024 год Социальные сети Блогеры Налоги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
Грозы, снег и заморозки: какая погода ждет казахстанцев 30 сентября
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: