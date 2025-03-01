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События

Открытый акимат: более 300 жителей ЗКО получили ответы на свои вопросы в Единый день приема

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 19:36 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
28 февраля 2025 года в Западно-Казахстанской области прошел масштабный Единый день приема граждан "Открытый акимат", сообщает Zakon.kz.

Мероприятие организовано в рамках реализации Концепции президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "Слышащее государство" с целью укрепления диалога между властью и гражданами.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Прием населения проводил аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, его заместители, аким города Уральска, а также руководители областных управлений, департаментов, правоохранительных органов и других государственных структур.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Актуальные вопросы и эффективные решения

С самого утра сотни граждан получили консультации и разъяснения по волнующим их вопросам. Основные темы обращений касались:

  • обеспечения жильем,
  • социальной поддержки,
  • земельных отношений,
  • образования,
  • медицинского обслуживания,
  • трудоустройства и поддержки бизнеса.

Каждое обращение было взято под контроль профильными руководителями, а по ряду вопросов уже приняты конкретные решения.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Поддержка населения и развитие региона

В рамках мероприятия 320 жителей области получили разъяснения по действующим государственным программам, возможностям трудоустройства и мерам поддержки малого и среднего бизнеса.

Единый день приема прошел не только в Уральске, но и во всех районных центрах, где руководители местных исполнительных и правоохранительных органов лично встретились с гражданами.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Важно отметить, что руководство области систематически проводит личные приемы, обеспечивая прозрачность работы госорганов и оперативное решение актуальных вопросов жителей.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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