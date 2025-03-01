Открытый акимат: более 300 жителей ЗКО получили ответы на свои вопросы в Единый день приема
Мероприятие организовано в рамках реализации Концепции президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "Слышащее государство" с целью укрепления диалога между властью и гражданами.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Прием населения проводил аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, его заместители, аким города Уральска, а также руководители областных управлений, департаментов, правоохранительных органов и других государственных структур.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Актуальные вопросы и эффективные решения
С самого утра сотни граждан получили консультации и разъяснения по волнующим их вопросам. Основные темы обращений касались:
- обеспечения жильем,
- социальной поддержки,
- земельных отношений,
- образования,
- медицинского обслуживания,
- трудоустройства и поддержки бизнеса.
Каждое обращение было взято под контроль профильными руководителями, а по ряду вопросов уже приняты конкретные решения.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Поддержка населения и развитие региона
В рамках мероприятия 320 жителей области получили разъяснения по действующим государственным программам, возможностям трудоустройства и мерам поддержки малого и среднего бизнеса.
Единый день приема прошел не только в Уральске, но и во всех районных центрах, где руководители местных исполнительных и правоохранительных органов лично встретились с гражданами.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Важно отметить, что руководство области систематически проводит личные приемы, обеспечивая прозрачность работы госорганов и оперативное решение актуальных вопросов жителей.