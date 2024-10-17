Аягоз остался без отопления: что сейчас происходит в городе

О ситуации с отоплением в городе Аягозе рассказали 17 октября в Минэнерго, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, Комитет энергонадзора контролирует ситуацию с отоплением в Аягозе.

"16 октября около 23:00 в Аягозе завершены ремонтные работы по восстановлению тепловой сети. С этого момента начался постепенный подъем температуры и к утру она достигла 50 градусов. Территориальный департамент Комитета энергонадзора по Абайской области держит ситуацию под контролем, обстановка стабильная", – сообщили в Минэнерго.

Ранее мы писали, что 16 октября около 15:00 произошло аварийное отключение теплоснабжения в Аягозе. Причиной стал выход из строя задвижки.