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Аягоз остался без отопления: что сейчас происходит в городе

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 11:11 Фото: freepik
О ситуации с отоплением в городе Аягозе рассказали 17 октября в Минэнерго, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, Комитет энергонадзора контролирует ситуацию с отоплением в Аягозе.

"16 октября около 23:00 в Аягозе завершены ремонтные работы по восстановлению тепловой сети. С этого момента начался постепенный подъем температуры и к утру она достигла 50 градусов. Территориальный департамент Комитета энергонадзора по Абайской области держит ситуацию под контролем, обстановка стабильная", – сообщили в Минэнерго.

Ранее мы писали, что 16 октября около 15:00 произошло аварийное отключение теплоснабжения в Аягозе. Причиной стал выход из строя задвижки.

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