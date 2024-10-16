Из-за коммунальной аварии Аягоз остался без отопления

Жители Аягоза через социальные сети пожаловались на холодные батареи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Abaynews, в акимате Абайской области уверяют, что тепло в квартиры не подавалось 16 октября лишь в течение одного часа. При этом котлы на местной ТЭЦ не останавливались.

"16 октября, около 15:00, произошло аварийное отключение теплоснабжения. Причиной стал выход из строя задвижки диаметром 159 мм. В момент аварии котлы продолжали работать. Полная ликвидация аварии завершилась в 16:00, после чего начался процесс восстановления температурных параметров в теплосетях. Все работы по прокладке теплосетей завершены, сейчас ведется обратная засыпка траншеи теплотрассы. Все объекты подключены к теплоснабжению в полном объеме", – заявили в акимате.

30 сентября сообщалось, в каких регионах уже начался отопительный сезон.