Еще один город Казахстана подключают к отоплению

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 12:17 Фото: primeminister.kz
По Казахстану проходит поэтапное подключение к отоплению. Стало известно, в каком городе страны батареи станут теплыми уже завтра, 7 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, с заявлением выступила пресс-служба акимата Талдыкоргана:

"В Талдыкоргане с 7 октября 2025 года начнется отопительный сезон. В первую очередь тепло будет подано на социально значимые объекты".

Жителей города также попросили о нескольких услугах.

"В связи с подачей отопления просим строго соблюдать все меры безопасности, внимательно проверить отопительные батареи и выполнять основные требования!"Пресс-служба акимата Талдыкоргана

Первым казахстанским городом, где дали тепло, стал Павлодар. Это произошло 11 сентября.

Уже 25 сентября отопительный сезон стартовал в Караганде. 28 сентября тепло появилось в домах астанчан.

Что касается Алматы, то город все еще в ожидании. Так как решение о начале отопительного сезона принимается при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха +8°С и ниже в течение пяти суток.

