Республиканская экологическая программа "Таза Қазақстан" в Шымкенте: город объединился ради экологии

Сегодня в Шымкенте преддверии Дня работника лесного хозяйства прошли масштабные мероприятия в рамках республиканской экологической программы "Таза Қазақстан".

Мероприятие направлено на формирование экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде и вовлечение горожан в решение экологических проблем.

Акции прошли одновременно во всех районах города, объединив волонтеров, молодежные отряды "Жасыл ел", общественные организации и жителей.

Одним из первых мероприятий стал экологический десант в Абайском районе, где на улицы микрорайонов "Достық" и "Асар-2" с 9 часов утра вышли десятки активистов. В ходе мероприятия участники очистили территорию, высадили деревья и провели встречи с жителями, на которых обсуждали важность личного вклада в сохранение природы.

Фото: акимат города Шымкента

"Эта инициатива – шаг в будущее. Мы должны учить молодежь беречь нашу землю и ценить природные ресурсы. Радует, что так много активной молодежи участвует", – отметил председатель совета ветеранов Абайского района Улыкпан Башенов.

Синхронно мероприятия прошли и в Аль-Фарабийском районе, где десятки участников, включая представителей молодежного отряда "Жасыл ел" и местных жителей, высадили деревья и провели уборку в микрорайоне Сауле. Председатель городского совета ветеранов Кенжехан Толебаев подчеркнул, что такие акции – это больше, чем просто уборка, это вклад в будущее поколения.

"Наши действия сегодня – это залог экологического здоровья города завтра", – сказал он.

Особое внимание в рамках "Таза Қазақстан" было уделено молодежи. В каждом районе города активисты "Жасыл ел" выступили в роли организаторов и участников, вдохновляя местных жителей на участие в экоакциях. В Енбекшинском районе молодежь вместе с жителями микрорайона Еламан не только проводила уборку, но и организовала образовательные мероприятия для детей, рассказывая о важности охраны природы.

"Мы привлекаем молодежь к экологическим инициативам, чтобы они поняли свою ответственность за окружающую среду. Это наш вклад в будущее города", – прокомментировала координатор штаба "Жасыл ел" по Енбекшинскому району Айгерим Нурлан.

Фото: акимат города Шымкента

В Каратауском районе вдоль Алматинской трассы прошла акция "Чистая улица", объединившая десятки горожан для борьбы с мусором и улучшения состояния зеленых зон вдоль дороги. Участники не только убирали территорию, но и занимались благоустройством и высадкой деревьев.

"Сегодня мы учим людей ценить труд, вкладываемый в поддержание чистоты, и формируем осознанное отношение к экологии", – отметил заместитель председателя совета ветеранов района Пердеш Есенбек.

В районе Тұран акция "Чистый двор" привлекла внимание к проблемам рационального использования водных ресурсов и охраны зеленых насаждений. Участники мероприятия облагородили территорию, а также организовали небольшие дискуссии с жителями о роли каждого в создании чистого и здорового города.

Руководитель совета ветеранов Туранского района Адилбек Сатыбалды добавил: "Экологическое сознание формируется не сразу, но такие мероприятия – важный шаг на пути к улучшению экологической культуры среди населения".

Программа "Таза Қазақстан" в Шымкенте продемонстрировала, что для достижения экологических целей необходимы совместные усилия всех слоев общества. Власти города, общественные организации и активисты объединились, чтобы сделать Шымкент чище и зеленее, продвигая идею ответственности за окружающую среду среди жителей.

Фото: акимат города Шымкент

Впереди у "Таза Қазақстан" новые мероприятия и проекты, направленные на улучшение экологической обстановки в Шымкенте и формирование культуры бережного отношения к природе.