Экологические мероприятия прошли в СКО в рамках программы "Таза Қазақстан"

В преддверии Дня труда, а также в рамках республиканской экологической программы "Таза Қазақстан", инициированной главой государства, в Северо-Казахстанской области продолжается серия мероприятий по очистке территории населенных пунктов, лесов, парков и скверов.

В Петропавловске на территории музейного комплекса "Резиденции Абылай хана" состоялась молодежная экологическая акция "Бiрге таза Қазақстан". Ее организовали представители областного Молодежного ресурсного центра.

Мероприятие было направлено на культурное и экологическое развитие молодежи, поддержание исторических ценностей среди подрастающего поколения. В акции приняли участие больше полусотни студентов колледжа, волонтеры, молодежь Северо-Казахстанской области.

Фото: акимат СКО

"‎Для меня очень важно беречь природу, ведь она – наше общее богатство. Я считаю, что каждый из нас должен внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Поэтому я стараюсь принимать участие во всех экологических акциях, которые проходят в нашем городе. Как сказал наш президент, чистота города зависит от каждого из нас. Я верю, что экологическое движение в Казахстане будет развиваться и укрепляться. Все больше людей понимают важность сохранения природы и готовы действовать. Мы должны продолжать организовывать акции, распространять информацию о проблемах экологии, и вместе мы сможем сделать нашу страну чище и зеленее". Руководитель СКОФ РОО "Ассамблея Жастары" Дарига Смаилова

Кроме того, фронт-офис волонтерства Birgemiz совместно с молодежным общественным объединением "Молодежь за ЗОЖ" и Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования провели спортивно-экологический марафон на территории Мещанского леса.

Фото: акимат СКО

В забеге по сбору мусора приняли участие горожане из числа рабочей и студенческой молодежи, а также волонтеры. Марафон провели с целью формирования культуры чистоты, повышения уровня бережного отношения к окружающей среде, городу и друг к другу. По мнению организаторов экозабега, с его помощью молодые люди обучились экологическому мышлению и закрепили полезные привычки, а еще стали осведомленнее и сознательнее.



"‎Сегодня проходит экологическая акция "Чистый лес" в рамках республиканской программы "Таза Казахстан". Цель акции – очистка от бытовых отходов и захламленности Мещанского леса. Участие в акции приняли студенты колледжей области и волонтеры, всего около 80 человек. Акция проходила в виде 40-минутного марафона по сбору мусора. В рамках акции победители получили дипломы и подарки, также награды вручили по двум номинациям: "Оригинальная находка", "Лучший капитан". Собрано более 500 кг мусора"‎. Председатель МОО "Молодежь за здоровый образ жизни" Лидия Грабарь

По инициативе молодежи города и районов Северо-Казахстанской области под руководством областного ресурсного центра на постоянной основе проводятся различного формата экологические акции, викторины, челленджи и забеги, что воспитывает экологическую культуру и бережное отношение к родному краю у молодого поколения.

Фото: акимат СКО

Республиканская экологическая программа "Таза Қазақстан" также включает в себя образовательные и информационные мероприятия, направленные на повышение экологической грамотности населения. Важно, что она проводится не только на государственном уровне, но и поддерживается местными сообществами, предприятиями и волонтерами, что усиливает чувство причастности граждан к общенациональной цели.

С начала акции около 152,2 тыс. североказахстанцев вышли на очистку территорий. Очищаются береговые зоны, высаживаются деревья. Всего благоустроено 211 скверов и парков, вывезено 150,6 тыс. тонн мусора, посажено более 32,5 тыс. деревьев и более 3,2 тыс. кустарников.

Фото: акимат СКО

Республиканская программа "Таза Қазақстан" помогает вовлечь жителей региона в экологические инициативы, жители области прививают экологические привычки, повышают уровень бережного отношения к окружающей среде.