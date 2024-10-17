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Законодательство РК

Минтруда разъяснило важную информацию об изменении пенсионных выплат

Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 16:36 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Кaзaхстaне с 1 января 2025 года изменят подходы осуществления пенсионных выплат из государственного бюджета – такая информация активно распространяется в социальных сетях. Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) поспешило опровергнуть эти данные, сообщает Zakon.kz.

Автор рассылки утверждает, что якобы межведомственной комиссией разработан законопроект о введении надбавки к пенсиям в размере от 39000 до 45000 тенге вместо базовой пенсионной выплаты, в зависимости от трудового стажа.

В сообщении за 17 октября пресс-служба Министерства опровергает эту информацию и подчеркивает, что пенсионные выплаты в Казахстане формируются из трех составляющих: базовая, солидарная и накопительная.

Базовая пенсия назначается всем, кто достиг пенсионного возраста. При определении ее размера учитывается весь трудовой стаж на дату достижения пенсионного возраста. Минимальный размер базовой пенсии при стаже 10 лет и менее составляет 65 процентов от величины прожиточного минимума или 28 215 тенге. А максимальный размер в этом году составляет 105 процентов от прожиточного минимума или 45 578 тенге. С ежегодным увеличением прожиточного минимума повышается размер базовой пенсии.

Пенсию по возрасту, или как ее называют солидарная пенсия, получают граждане, имеющие трудовой стаж не менее шести месяцев до 1 января 1998 года. Ее размер зависит от стажа работы до этого периода и среднемесячного дохода. Ежегодно размеры солидарных пенсий индексируются с опережением уровня инфляции на два процента.

Накопительная пенсия выплачивается лицам, которые участвуют в накопительной пенсионной системе путем уплаты обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов. Размеры накопительной пенсии зависят от периода участия в системе и объема пенсионных накоплений. Чем больше накопления – тем выше размер пенсии.

"Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону".Пресс-служба МТСЗН РК

Ранее сообщалось о другом фейке. Тогда Министерство здравоохранения Казахстана выступило с важными разъяснениями для родителей. Ведомство опровергло слухи из социальных сетей о справках для школьников.

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