#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+39°
$
469.83
536.83
5.97
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+39°
$
469.83
536.83
5.97
Общество

Что будет с пенсионными накоплениями казахстанцев: в Минтруда рассказали о важных изменениях

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, пенсионная выплата, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 09:33 Фото: Zakon.kz
Пенсионные накопления казахстанцев остаются под защитой государства. С таким важным заявлением сегодня, 20 июля 2026 года, выступили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

Из заявления следует, что:

"В рамках проводимой модернизации социальной сферы Министерство труда и социальной защиты населения РК совместно с Национальным банком и Единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ) сообщает о переходе к более эффективной и прозрачной модели защиты пенсионных сбережений граждан".

В соответствии с нормами Социального кодекса РК, государство полностью сохраняет и гарантирует защиту пенсионных накоплений граждан.

Ст. 217 Социального кодекса РК четко закрепляет: государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) в ЕНПФ в размере фактически внесенных сумм.

В Минтруда подчеркнули, что эта базовая гарантия остается гарантированной законом.

"С 2027 года оптимизируется бюджетная подпрограмма, предусматривавшая единовременную выплату разницы по инфляции для вкладчиков, выходящих на пенсию. Данный шаг продиктован системными реформами, которые делают пенсионную систему более гибкой, профессиональной и ориентированной на реальную долгосрочную доходность".Пресс-служба МТСЗН РК

Отмечается, что с сентября 2026 года вступает в силу новый закон (подписанный 7 июля 2026 года), который полностью меняет правила управления пенсионными накоплениями.

"Главное изменение – отмена прежних лимитов. Если раньше вкладчики могли передавать в доверительное управление частным управляющим инвестиционным портфелем (УИП) не более 50% своих пенсионных активов, то теперь это ограничение полностью снято. Гражданам разрешили переводить частным компаниям до 100% своих накоплений. Благодаря отмене этого барьера казахстанцы получили абсолютную свободу в управлении своими деньгами и могут самостоятельно определять инвестиционную стратегию – от консервативной до более доходной".Пресс-служба МТСЗН РК

В этих условиях, как пояснили в Минтруда, автоматическое покрытие инфляционных рисков из государственного бюджета теряет экономическую логику: государственные средства налогоплательщиков не должны покрывать результаты индивидуального выбора частных управляющих компаний.

При этом сами УИП несут строгую финансовую ответственность и обязаны восполнять отрицательную разницу за счет собственного капитала.

К ним, как подчеркнули в Минтруда, предъявляются жесткие требования по объему капитала (не менее 1,9 млрд тенге или 440 тыс. МРП) и опыту работы.

"Для вкладчиков, предпочитающих консервативный подход, главным управляющим остается Национальный банк РК. В Социальном кодексе законодательно закреплена обязанность Нацбанка обеспечивать сохранность активов и стремиться к долгосрочной реальной доходности. В рамках Стратегического плана до 2028 года перед Нацбанком стоит четкая цель – превышение доходности пенсионных активов над уровнем инфляции до +1%. Инвестирование активов будет осуществляться на рыночных условиях с высокой диверсификацией, включая качественные зарубежные инструменты, при этом доля валютных активов будет поддерживаться на уровне не менее 30%".Пресс-служба МТСЗН РК

В настоящее время министерством труда создана рабочая группа по обсуждению трансформации действующей пенсионной системы. Рассмотрены различные подходы, такие как:

  • введение страховой компоненты,
  • модель 4+1,
  • переход на трудовой стаж 40 лет,
  • сингапурская модель.
"Основная цель модернизации пенсионной системы – гарантировать гражданам непрерывные, пожизненные выплаты из ЕНПФ, учитывающие трудовой стаж и обеспечивающие замещение утраченного дохода на уровне не менее 40% согласно стандартам Международной организации труда. Правительство работает над социальной страховой пенсионной компонентой системы, которая должна обеспечивать непрерывные, пожизненные выплаты из ЕНПФ части общей пенсии, не зависящей от суммы пенсионных накоплений, учитывающей стаж в пенсионной системе. То есть, выплата единовременной компенсации в виде выплаты государственной гарантии утрачивает смысл".Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда заверили, что все принимаемые государством меры направлены на повышение адресности социальной поддержки, оптимизацию бюджетных расходов и, главное, на создание надежной, прозрачной и доходной системы, которая гарантирует благополучие казахстанцев в долгосрочной перспективе.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 09:33
В Казахстане рассматривают новые правила формирования пенсий

11 июля 2026 года в Минтруда прокомментировали обсуждение в СМИ и соцсетях возможной отмены государственной гарантии по пенсионным накоплениям. В ведомстве пояснили, почему действующая с 2003 года норма утратила актуальность.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Пожилые люди, пожилой человек, пожилая, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст
12:59, 30 апреля 2026
Почему в Казахстане меняют доступ к пенсионным накоплениям – важное объяснение Минтруда
Счетная машина, счетная машина с тенге, зарплата, зарплаты, заработная плата, деньги, тенге
15:29, 11 марта 2026
К казахстанцам с важным заявлением о соцвыплатах обратилось Минтруда
Минтруда выступило с важным заявлением по АСП из-за паводков
12:30, 09 апреля 2024
Минтруда выступило с важным заявлением по АСП из-за паводков
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дональд Трамп
09:28, Сегодня
"Испания доминировала в финале ЧМ": Дональд Трамп оценил триумф Испании против Аргентины
&quot;Посильнее Шила&quot;: в России оценили потенциального новичка &quot;Барыса&quot; из США Хантера Шепарда
09:07, Сегодня
"Посильнее Шила": в России оценили потенциального новичка "Барыса" из США Хантера Шепарда
Сборная Испании по футболу
08:46, Сегодня
Испания возглавила рейтинг ФИФА после победы на чемпионате мира
Защитник сборной Аргентины не пожал руку Дональду Трампу на церемонии награждения ЧМ-2026
08:22, Сегодня
Защитник сборной Аргентины не пожал руку Дональду Трампу на церемонии награждения ЧМ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: