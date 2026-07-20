Что будет с пенсионными накоплениями казахстанцев: в Минтруда рассказали о важных изменениях

Пенсионные накопления казахстанцев остаются под защитой государства. С таким важным заявлением сегодня, 20 июля 2026 года, выступили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

Из заявления следует, что:

"В рамках проводимой модернизации социальной сферы Министерство труда и социальной защиты населения РК совместно с Национальным банком и Единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ) сообщает о переходе к более эффективной и прозрачной модели защиты пенсионных сбережений граждан".

В соответствии с нормами Социального кодекса РК, государство полностью сохраняет и гарантирует защиту пенсионных накоплений граждан.

Ст. 217 Социального кодекса РК четко закрепляет: государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) в ЕНПФ в размере фактически внесенных сумм.

В Минтруда подчеркнули, что эта базовая гарантия остается гарантированной законом.

"С 2027 года оптимизируется бюджетная подпрограмма, предусматривавшая единовременную выплату разницы по инфляции для вкладчиков, выходящих на пенсию. Данный шаг продиктован системными реформами, которые делают пенсионную систему более гибкой, профессиональной и ориентированной на реальную долгосрочную доходность". Пресс-служба МТСЗН РК

Отмечается, что с сентября 2026 года вступает в силу новый закон (подписанный 7 июля 2026 года), который полностью меняет правила управления пенсионными накоплениями.

"Главное изменение – отмена прежних лимитов. Если раньше вкладчики могли передавать в доверительное управление частным управляющим инвестиционным портфелем (УИП) не более 50% своих пенсионных активов, то теперь это ограничение полностью снято. Гражданам разрешили переводить частным компаниям до 100% своих накоплений. Благодаря отмене этого барьера казахстанцы получили абсолютную свободу в управлении своими деньгами и могут самостоятельно определять инвестиционную стратегию – от консервативной до более доходной". Пресс-служба МТСЗН РК

В этих условиях, как пояснили в Минтруда, автоматическое покрытие инфляционных рисков из государственного бюджета теряет экономическую логику: государственные средства налогоплательщиков не должны покрывать результаты индивидуального выбора частных управляющих компаний.

При этом сами УИП несут строгую финансовую ответственность и обязаны восполнять отрицательную разницу за счет собственного капитала.

К ним, как подчеркнули в Минтруда, предъявляются жесткие требования по объему капитала (не менее 1,9 млрд тенге или 440 тыс. МРП) и опыту работы.

"Для вкладчиков, предпочитающих консервативный подход, главным управляющим остается Национальный банк РК. В Социальном кодексе законодательно закреплена обязанность Нацбанка обеспечивать сохранность активов и стремиться к долгосрочной реальной доходности. В рамках Стратегического плана до 2028 года перед Нацбанком стоит четкая цель – превышение доходности пенсионных активов над уровнем инфляции до +1%. Инвестирование активов будет осуществляться на рыночных условиях с высокой диверсификацией, включая качественные зарубежные инструменты, при этом доля валютных активов будет поддерживаться на уровне не менее 30%". Пресс-служба МТСЗН РК

В настоящее время министерством труда создана рабочая группа по обсуждению трансформации действующей пенсионной системы. Рассмотрены различные подходы, такие как:

введение страховой компоненты,

модель 4+1,

переход на трудовой стаж 40 лет,

сингапурская модель.

"Основная цель модернизации пенсионной системы – гарантировать гражданам непрерывные, пожизненные выплаты из ЕНПФ, учитывающие трудовой стаж и обеспечивающие замещение утраченного дохода на уровне не менее 40% согласно стандартам Международной организации труда. Правительство работает над социальной страховой пенсионной компонентой системы, которая должна обеспечивать непрерывные, пожизненные выплаты из ЕНПФ части общей пенсии, не зависящей от суммы пенсионных накоплений, учитывающей стаж в пенсионной системе. То есть, выплата единовременной компенсации в виде выплаты государственной гарантии утрачивает смысл". Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда заверили, что все принимаемые государством меры направлены на повышение адресности социальной поддержки, оптимизацию бюджетных расходов и, главное, на создание надежной, прозрачной и доходной системы, которая гарантирует благополучие казахстанцев в долгосрочной перспективе.

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11 июля 2026 года в Минтруда прокомментировали обсуждение в СМИ и соцсетях возможной отмены государственной гарантии по пенсионным накоплениям. В ведомстве пояснили, почему действующая с 2003 года норма утратила актуальность.