Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК 26 февраля 2024 года заявили, что распространяемая в социальных сетях информация о том, что министерством производится выплата компенсации, не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в соцсетях распространяется ложная информация о выплате казахстанцам компенсации от Минтруда, а для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке.

"Такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке". Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда подчеркнули, что официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством SMS-сообщений с номера "1414".

"Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону", – добавили в пресс-службе МТСЗН РК.

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Ранее в Минтруда рассказали, сколько казахстанцев получают адресную социальную помощь, а также назвали средний размер пенсии.