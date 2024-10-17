От ревности до амбиций: почему Скорпионы, Овны и Козероги в тени закона

Астрологи уверены, что больше остальных склонны к преступности три знака зодиака: Скорпионы, Овны и Козероги. Если одних манит месть, то других – жажда власти, сообщает Zakon.kz.

Скорпион

Когда эмоциональные Скорпионы чувствуют себя обиженными, то могут прибегнуть к манипуляции или мести. Эти черты не сделают их главой преступной банды, но могут затянуть в нехорошую компанию. В убийстве их подозревать не стоит, но мелкие хулиганства или пакости они могут устроить.

Овен

Представители этого знака известны импульсивностью и тягой к приключениям. Необдуманные поступки порой оборачиваются для них плохими последствиями. Кроме того, как отмечено в публикации издания Клопс.ru, конкурентная натура может подтолкнуть их к участию в незаконной деятельности, чтобы возвыситься над окружающими. В поисках острых ощущений они способны пойти на различные преступления, такие как мошенничество или ограбление.

Козерог

Люди, рожденные под знаком Козерога, порой проявляют себя как амбициозные и решительные личности с неутолимой жаждой власти. Они могут оправдывать свое преступное поведение, если это помогает им достичь цели. Кроме того, им свойственно разрабатывать отличные стратегии и подставлять других так, чтобы самим оставаться вне подозрений. Козероги могут исполнить замысел как в одиночку, так и в качестве главы преступной группировки.

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