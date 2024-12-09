Почему Девы, Козероги и Скорпионы чаще других сталкиваются с выгоранием

Эксперты считают, что больше всего эмоциональному выгоранию подвержены учителя, доктора, социальные работники, полицейские и, как ни странно, летчики. Астрологи же уверены, чаще других выгорают на работе Девы, Козероги и Скорпионы, сообщает Zakon.kz.

Именно эти три знака забывают об отдыхе и впоследствии страдают от эмоционального истощения. Как правило, это амбициозные трудоголики, которые не остановятся, пока не выполнят задачу идеально.

Дева

Представители этого знака всегда стремятся к совершенству, особенно когда дело касается карьеры. Амбиции нередко приводят их к постоянному стрессу и нервным срывам. Таким людям не стоит брать на себя слишком много ответственности и стараться успеть выполнить как можно больше задач за наименьшее количество времени.

Козерог

Козероги – самые большие трудоголики среди всех знаков зодиака. Выходные они расценивают как упущенные возможности, поэтому работа для них зачастую становится приоритетом в жизни. Однако это может обернуться истощением и упадком сил. Козерогам стоит расставлять приоритеты, посвящать свободное время хобби, общению с друзьями и отдыху.

Скорпион

Страстные Скорпионы часто полностью отдают себя делу, пока не доведут его до конца. Они умеют настолько сильно фокусироваться, что забывают о сне и еде. Как правило, как отмечено в публикации издания Клопс.Ru, после таких погружений они сдают идеальный проект, но остаются без сил физически и психологически.

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