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В Алматы стартует кампания "Жарқын күз"

В Алматы стартует кампания &quot;Жарқын күз&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 17:54 Фото: Адиль Садыков
В Алматы в рамках общереспубликанской программы "Таза Казахстан" и городской кампании "Алматы – наш общий дом" стартует кампания "Жарқын күз", нацеленная на повышение экологической культуры среди горожан.

Особое внимание в предстоящие дни будет уделено подготовке города к осенне-зимнему периоду.

С 18 по 24 октября в Алматы запланированы масштабные работы по санитарной обрезке деревьев, уборке опавшей листвы и мусора на городских улицах, во дворах, общественных пространствах и вдоль дорожной инфраструктуры.

Также планируется очистить от мусора набережные рек и водоемов – Кіші Алматы, Есентай, Үлкен Алматы, Каргалы, Боралдай, Жарбулак, Тиксай и Большой Алматинский канал.

В Алматы стартует кампания "Жарқын күз", фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 17:54

Фото: Адиль Садыков

Городские коммунальные службы и подрядные организации усилят работу по очистке арычных сетей общей протяженностью 1525 км, что поможет предотвратить засоры и обеспечить эффективное отведение дождевых вод.

В процессе уборки будет задействовано более 1 тыс. единиц спецтехники и 1,4 тыс. дорожных рабочих, которые приведут в порядок более 5 тыс. дворовых участков, проезжих частей и тротуаров.

В Алматы стартует кампания "Жарқын күз", фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 17:54

Фото: Адиль Садыков

Отметим, что проблема загрязнения окружающей среды отходами, включая ТБО, остается актуальной для мегаполиса. Только из арычных сетей работники коммунальных служб собирают до 250 куб. м мусора ежедневно.

В целях обеспечения безопасности горожан и минимизации рисков падения деревьев и больших веток будет проведена санитарная обрезка 3,7 тыс. деревьев, а также снос 460 аварийных деревьев.

Кроме того, в ходе кампании будет проведена санитарная обработка 1454 контейнерных площадок и очистка более 32 тыс. уличных и дворовых урн. При необходимости будут выполнены ремонт и покраска контейнеров.

В Алматы стартует кампания "Жарқын күз", фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 17:54

Фото: Адиль Садыков

Напомним, кампания "Алматы – наш общий дом" направлена на развитие заботливого отношения к городской инфраструктуре и формирование новой экологической культуры среди жителей города.

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