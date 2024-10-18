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"Таза Қазақстан": в Алматы стартовала кампания "Жарқын күз"

Таза Қазақстан, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 15:20 Фото: акимат Алматы
В Алматы продолжаются акции по формированию экологической культуры среди населения в рамках общереспубликанской программы "Таза Қазақстан".

Общереспубликанская программа "Таза Қазақстан", инициированная Главой государства, направлена на благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов. Основная ее цель – формирование ценностей бережного отношения к окружающей среде, воспитание высокой гражданской ответственности и экологической культуры среди населения.

Таза Қазақстан, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 15:20

Фото: акимат Алматы

Осенний цикл мероприятий под названием "Жарқын күз" с 18 по 24 октября открыла масштабная экологическая акция по уборке и озеленению территории рощи Баума. В преддверии профессионального праздника работников лесного хозяйства в акции приняли участие сотрудники Государственного регионального природного парка "Медеу" (ГРПП "Парк Медеу"). Также участниками акции стали сотрудники управления экологии и окружающей среды Алматы, местные жители и экоактивисты города. Мероприятие собрало сотни неравнодушных граждан, которые объединили усилия для сохранения одного из крупнейших зеленых массивов мегаполиса. Работники лесного хозяйства отмечают важность таких мероприятий.

Таза Қазақстан, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 15:20

Фото: акимат Алматы

"Лес – это наше общее богатство. Забота о нем, уборка и охрана – наш долг. Я считаю, что забота о природе – это тот вклад, который мы оставим будущим поколениям. Своим трудом мы дарим им зеленый и чистый мир", – сказал лесничий Куандык Даулетьяров, который наряду со своими коллегами был отмечен благодарственной грамотой городского управления экологии и окружающей среды в честь профессионального праздника.
Таза Қазақстан, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 15:20

Фото: акимат Алматы

Таза Қазақстан, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 15:20

Фото: акимат Алматы

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