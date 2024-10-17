Сенатор предложила увеличить размеры алиментов в Казахстане

В Казахстане предлагают правительству пересмотреть процедуру начисления алиментов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала сенатор Жанна Асанова в своем депутатском запросе в Сенате 17 октября, алиментов не всегда хватает для создания достойных условий детям. Она предложила пересмотреть порядок расчета таких выплат. В Кодексе "О браке (супружестве) и семье" указано, что алименты на одного ребенка составляют четверть от дохода родителей.



Но на практике родители, выплачивающие алименты, нередко занижают свой доход, указывая минимальную заработную плату в 85 тыс. тенге. В результате алименты на одного ребенка составляют всего 22 тыс. тенге, что намного меньше прожиточного минимума. В то же время, по оценкам независимых экспертов, необходимо не менее 130 тыс. тенге в месяц.

"Каждый ребенок в нашей стране имеет право на достойный уровень жизни, который включает в себя не только питание и одежду, но и доступ к образованию, медицинским услугам и другим социальным благам", – заявила Жанна Асанова.

Она считает, что действующая система алиментов устарела и не учитывает возрастные особенности ребенка. Сенатор предлагает пересмотреть нормы брачно-семейного законодательства, чтобы установить более справедливые и гибкие алименты. Также необходимо провести анализ базовых потребностей детей в зависимости от возраста и социальных факторов.

Еще одно из предложений депутата – разработать механизм выявления сокрытия доходов со стороны работодателей и самозанятых, чтобы они не занижали алименты.

Ранее сообщалось, что в Актобе 92-летняя мать-героиня обратилась в суд, чтобы взыскать с родных детей алименты на свое содержание.

