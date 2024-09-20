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92-летняя мать девяти детей через суд добивалась от них помощи

Мать-героиня через суд вытребовала алименты на свое содержание, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 16:42 Фото: рixabay
В Актобе 92-летняя мать-героиня обратилась в суд, чтобы взыскать с родных детей алименты на свое содержание, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы суда Актобе, женщина обратилась в суд с иском к восьми детям, мотивируя требования тем, что она является матерью-героиней, страдает множеством хронических заболеваний по возрасту.

Мать-героиня подала иск только к восьми детям, потому что девятая, младшая, дочка живет с ней и помогает материально.

"​​В ходе разбирательств ответчики не предоставили суду допустимых, достоверных и достаточных доказательств о том, что они в равной степени принимают участие в материальном содержании матери... В ходе рассмотрения дела истец показала, что дети ее не посещают, а также не видела их порядка 5-6 лет", – сообщили в суде.

При этом ответчики утверждали, что младшая сестра не пускает их в дом для встречи с матерью. Но эти доводы суд не принял во внимание, потому что доказательств этому не предоставили.

"В то же время суд рассмотрел это как один из способов уклонения от обязанностей по содержанию нетрудоспособного родителя. ​​Суд установил, что истец имеет право на алименты от своих детей, но учел, что четверо из них достигли пенсионного возраста и относятся к нетрудоспособным лицам, с которых не подлежит взыскание алиментов", – отметили в суде.

В итоге суд взыскал алименты на содержание 92-летней актюбинки с четверых ответчиков, с каждого по 7 МРП (около 6 тыс. тенге).

​​Решение суда не вступило в законную силу.

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